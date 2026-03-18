İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Region
    • 18 mart, 2026
    • 14:37
    İranda Laricani, Bəsic komandanı və gəmiçilərin dəfn mərasimi keçirilir

    İranda ABŞ və İsrail hücumları nəticəsində öldürülmüş Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani, Bəsic komandanı Qulamrza Süleymani və "Dena" hərbi gəmisinin heyət üzvlərinin dəfn mərasimi keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, məlumatı "Tasnim" agentliyi yayıb.

    Bildirilib ki, onlar Tehranda Şəhrəkorddakı İnqilab meydanı, İmamzadəgan ziyarətgahının qarşısında dəfn olunacaq.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.

    Əli Laricani ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    В Иране проходит церемония похорон Лариджани и Голама Резы Сулеймани

    Son xəbərlər

    14:42

    Azərbaycan şirkəti nizamnamə kapitalını azaldır

    Biznes
    14:39

    Azərbaycan XİN: Çanaqqala şəhidlərinin əziz xatirəsini dərin hörmətlə anırıq

    Xarici siyasət
    14:37

    "South Caucasus Pipeline Holding Company Limited" Azərbaycanda filialını yaradıb

    Biznes
    14:37

    İranda Laricani, Bəsic komandanı və gəmiçilərin dəfn mərasimi keçirilir

    Region
    14:35

    Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi auditor seçib

    Maliyyə
    14:34

    Azərbaycan əsas tədarük bazarından avtobus alışını kəskin artırıb

    Biznes
    14:31

    Ceyhun Bayramov Səudiyyə Ərəbistanına işgüzar səfərə yola düşüb

    Xarici siyasət
    14:31

    Azərbaycanda vergi ödəyiciləri üçün əməkhaqqı kalkulyatoru istifadəyə verilib

    Biznes
    14:31

    ÇSKA-nın Krasnodardan səhər uçuşu dron hücumu ilə əlaqədar təxirə salınıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti