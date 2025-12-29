ABŞ Prezidenti: Rusiya Ukraynanın yenidən qurulmasında iştirak etməyə hazırdır
- 29 dekabr, 2025
- 02:43
ABŞ Prezidenti Donald Tramp ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski ilə danışıqlardan sonra keçirilən mətbuat konfransında Rusiyanın Ukraynanın yenidən qurulmasında iştirak etməyə hazır olduğunu bildirib.
"Report" xəbər verir ki, tədbiri Ağ Evin mətbuat xidməti yayıb.
"Rusiya Ukraynanın çiçəklənməsini istəyir. O, Ukraynanın yenidən qurulmasında iştirak etməyə hazırdır", - Amerika lideri bildirib.
Onun sözlərinə görə, Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə telefon danışığı zamanı Zaparojye Atom Elektrik Stansiyası (AES) məsələsini qaldırıblar. Tramp qeyd edib ki, Rusiya AES-in Ukrayna üçün də əlçatan olmasını görmək istəyir: "Putin mənə dedi ki, Zelenski ilə birgə görüşün baş tutmasını istərdi; yeri gələndə belə bir görüş olacaq".
O, əlavə edib ki, hər şey yaxşı olarsa, razılaşmanın qalan kiçik hissəsinin həlli bir neçə həftə çəkəcək.