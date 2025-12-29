İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    ABŞ Prezidenti: Rusiya Ukraynanın yenidən qurulmasında iştirak etməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    • 29 dekabr, 2025
    • 02:43
    ABŞ Prezidenti: Rusiya Ukraynanın yenidən qurulmasında iştirak etməyə hazırdır

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski ilə danışıqlardan sonra keçirilən mətbuat konfransında Rusiyanın Ukraynanın yenidən qurulmasında iştirak etməyə hazır olduğunu bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, tədbiri Ağ Evin mətbuat xidməti yayıb.

    "Rusiya Ukraynanın çiçəklənməsini istəyir. O, Ukraynanın yenidən qurulmasında iştirak etməyə hazırdır", - Amerika lideri bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə telefon danışığı zamanı Zaparojye Atom Elektrik Stansiyası (AES) məsələsini qaldırıblar. Tramp qeyd edib ki, Rusiya AES-in Ukrayna üçün də əlçatan olmasını görmək istəyir: "Putin mənə dedi ki, Zelenski ilə birgə görüşün baş tutmasını istərdi; yeri gələndə belə bir görüş olacaq".

    O, əlavə edib ki, hər şey yaxşı olarsa, razılaşmanın qalan kiçik hissəsinin həlli bir neçə həftə çəkəcək.

    Donal Tramp Volodimir Zelenski Ukrayna
    Трамп заявил, что Россия готова участвовать в восстановлении Украины

    Son xəbərlər

    03:23

    Meloni Ukrayna və Qərbin maraqlarına hörmət edilməsinin vacibliyinə diqqət çəkib

    Digər ölkələr
    02:43

    ABŞ Prezidenti: Rusiya Ukraynanın yenidən qurulmasında iştirak etməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    02:16

    Tramp: Zelenski ilə görüşdə mühüm irəliləyiş əldə olunub

    Digər ölkələr
    01:44

    Vuçiç gələn il növbədənkənar parlament seçkilərinin keçiriləcəyini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    01:13

    Tramp ilə Zelenski arasında danışıqlar başa çatıb - Yenilənib

    Digər ölkələr
    00:53
    Foto

    Yol qəzası Heydər Əliyev prospektində sıxlığa səbəb olub

    Hadisə
    00:35

    Surinamda arvadı ilə mübahisə edən kişi 9 nəfəri bıçaqla öldürüb

    Digər ölkələr
    00:26

    Cənubi Afrikada binanın çökməsi nəticəsində 3 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    23:52

    Sabah Bakının bir çox ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti