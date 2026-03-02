Sloveniyalı mütəxəssis Bakıda Azərbaycanın idman infrastrukturunu yüksək qiymətləndirib
Sloveniya idman infrastrukturuna görə Azərbaycanla rəqabət apa bilməz.
"Report"un məlumatına görə, bunu idman və fitnesin idarəedilməsi / menecment və biznes, kineziologiya üzrə fəlsəfə doktoru Edvard Kolar deyib.
Sloveniyalı mütəxəssis Bakıda keçirilən Məşqçilərin I Forumunda fikirlərini bölüşüb:
"Burada iştirak etmək mənim üçün şərəfdir. Burada tanınmış mütəxəssislər var. Mən Sloveniyadan gəlmişəm. Əhali sayına görə Azərbaycandan beş dəfə kiçikdir. Amma bizim də fərdi və komanda idman növlərində müəyyən uğurlarımız var. Potensial idmançıların sayı və infrastrukla bağlı rəqabət apara bilmərik. Bilik və bacarıqlarımızı daha da artıra bilərik".
