İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    İsrail Səhiyyə Nazirliyi: İrana qarşı əməliyyat başlayandan bəri yüzlərlə insan xəstəxanaya yerləşdirilib

    Digər ölkələr
    • 02 mart, 2026
    • 10:52
    İsrail Səhiyyə Nazirliyi: İrana qarşı əməliyyat başlayandan bəri yüzlərlə insan xəstəxanaya yerləşdirilib

    İsraildə ABŞ ilə birgə İrana qarşı əməliyyatın başlanmasından bəri 777 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" qəzeti ölkənin Səhiyyə Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb.

    "Zərərçəkənlərdən dördünün vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. İyirmi nəfərin vəziyyəti orta ağırlıqdadır, 58 nəfərin vəziyyəti kafi qiymətləndirilir. Daha dörd nəfər tibbi müayinədən keçir", - qəzet qeyd edib.

    İsrail ABŞ İrana hərbi zərbələr
    Минздрав Израиля: С начала операции против Ирана госпитализировано 777 человек
    Israeli Health Ministry says 777 people hospitalized since start of operation against Iran

    Son xəbərlər

    10:55

    Azərbaycan – Şimali Makedoniya matçının hakim təyinatları məlum olub

    Futbol
    10:54

    Ukrayna Ordusu Novorossiyskə zərbə endirib, yaralananlar var

    Digər ölkələr
    10:53

    Azərbaycan millisi "Muhamet Malo" beynəlxalq turnirində 2 qızıl və 3 gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    10:52

    İsrail Səhiyyə Nazirliyi: İrana qarşı əməliyyat başlayandan bəri yüzlərlə insan xəstəxanaya yerləşdirilib

    Digər ölkələr
    10:47
    Foto

    Azərbaycan UNESCAP-ın təşkil etdiyi forumda təmsil olunub

    Biznes
    10:40
    Foto

    Mingəçevir Dövlət Universitetində regionda ilk dəfə irihəcmli ingilis dili olimpiadası keçirilir

    Elm və təhsil
    10:39

    Sloveniyalı mütəxəssis Bakıda Azərbaycanın idman infrastrukturunu yüksək qiymətləndirib

    Fərdi
    10:38
    Foto

    İlham Əliyev Bakıda məişət tullantıları daşıyan texnikalarla tanış olub

    Daxili siyasət
    10:38

    Əfqanıstan Pakistandakı hərbi bazalara zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti