İsrail Səhiyyə Nazirliyi: İrana qarşı əməliyyat başlayandan bəri yüzlərlə insan xəstəxanaya yerləşdirilib
Digər ölkələr
- 02 mart, 2026
- 10:52
İsraildə ABŞ ilə birgə İrana qarşı əməliyyatın başlanmasından bəri 777 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" qəzeti ölkənin Səhiyyə Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb.
"Zərərçəkənlərdən dördünün vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. İyirmi nəfərin vəziyyəti orta ağırlıqdadır, 58 nəfərin vəziyyəti kafi qiymətləndirilir. Daha dörd nəfər tibbi müayinədən keçir", - qəzet qeyd edib.
