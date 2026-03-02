Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Минздрав Израиля: С начала операции против Ирана госпитализировано 777 человек

    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 10:44
    В Израиле госпитализировано 777 человек с момента начала совместной с США операции в Иране.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

    Отмечается, что 86 из них находится в стационарах или в отделениях неотложной помощи.

    "Состояние четверых пострадавших оценивается как тяжелое. При этом два инцидента не связаны напрямую с ракетными ударами. Двадцать человек находятся в состоянии средней тяжести, 58 - в удовлетворительном состоянии. Еще четверо проходят медицинское обследование. Десятки людей получили травмы в результате несчастных случаев, когда бежали в укрытия", - отмечает газета.

    İsrail Səhiyyə Nazirliyi: İrana qarşı əməliyyat başlayandan bəri yüzlərlə insan xəstəxanaya yerləşdirilib
    Israeli Health Ministry says 777 people hospitalized since start of operation against Iran

