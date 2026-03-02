Минздрав Израиля: С начала операции против Ирана госпитализировано 777 человек
Другие страны
- 02 марта, 2026
- 10:44
В Израиле госпитализировано 777 человек с момента начала совместной с США операции в Иране.
Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Отмечается, что 86 из них находится в стационарах или в отделениях неотложной помощи.
"Состояние четверых пострадавших оценивается как тяжелое. При этом два инцидента не связаны напрямую с ракетными ударами. Двадцать человек находятся в состоянии средней тяжести, 58 - в удовлетворительном состоянии. Еще четверо проходят медицинское обследование. Десятки людей получили травмы в результате несчастных случаев, когда бежали в укрытия", - отмечает газета.
Последние новости
11:04
В иракском Эрбиле вновь прогремели взрывыДругие страны
10:59
Фон дер Ляйен обсудила с президентом Кипра удар иранским БПЛА по британской авиабазеДругие страны
10:57
Фото
Видео
В Бузовне снесена незаконная постройкаПроисшествия
10:51
ВСУ ударили по Новороссийску, есть пострадавшиеДругие страны
10:47
Азербайджан может стать штаб-квартирой регионального ИИ-хаба Среднего коридораИКТ
10:45
На станции "Ази Асланов" завершился очередной этап обновления тупиковых путейИнфраструктура
10:44
Минздрав Израиля: С начала операции против Ирана госпитализировано 777 человекДругие страны
10:35
Фото
Из Ирана в Азербайджан за сутки эвакуированы около 60 иностранцевВнутренняя политика
10:30