İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Əfqanıstan Pakistandakı hərbi bazalara zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    • 02 mart, 2026
    • 10:38
    Əfqanıstan Pakistandakı hərbi bazalara zərbələr endirib

    Əfqanıstan Hərbi Hava Qüvvələri yenidən Pakistanın ərazisindəki hərbi bazalara zərbələr endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə RTA Əfqanıstan Müdafiə Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb .

    Hədəflər arasında Ravalpindidəki "Nurxan" bazası, Bəlucistan əyalətindəki 12-ci ordu korpusunun qərargahı və Hayber-Paxtunxva əyalətinin Mohmənd rayonu da olub.

    Pakistan Əfqanıstan hərbi zərbələr
    Афганистан заявил об ударах по военным базам в Пакистане
    Afghan air force strikes military sites in Pakistan

    Son xəbərlər

    10:55

    Azərbaycan – Şimali Makedoniya matçının hakim təyinatları məlum olub

    Futbol
    10:54

    Ukrayna Ordusu Novorossiyskə zərbə endirib, yaralananlar var

    Digər ölkələr
    10:53

    Azərbaycan millisi "Muhamet Malo" beynəlxalq turnirində 2 qızıl və 3 gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    10:52

    İsrail Səhiyyə Nazirliyi: İrana qarşı əməliyyat başlayandan bəri yüzlərlə insan xəstəxanaya yerləşdirilib

    Digər ölkələr
    10:47
    Foto

    Azərbaycan UNESCAP-ın təşkil etdiyi forumda təmsil olunub

    Biznes
    10:40
    Foto

    Mingəçevir Dövlət Universitetində regionda ilk dəfə irihəcmli ingilis dili olimpiadası keçirilir

    Elm və təhsil
    10:39

    Sloveniyalı mütəxəssis Bakıda Azərbaycanın idman infrastrukturunu yüksək qiymətləndirib

    Fərdi
    10:38
    Foto

    İlham Əliyev Bakıda məişət tullantıları daşıyan texnikalarla tanış olub

    Daxili siyasət
    10:38

    Əfqanıstan Pakistandakı hərbi bazalara zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti