Əfqanıstan Pakistandakı hərbi bazalara zərbələr endirib
Digər ölkələr
- 02 mart, 2026
- 10:38
Əfqanıstan Hərbi Hava Qüvvələri yenidən Pakistanın ərazisindəki hərbi bazalara zərbələr endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə RTA Əfqanıstan Müdafiə Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb .
Hədəflər arasında Ravalpindidəki "Nurxan" bazası, Bəlucistan əyalətindəki 12-ci ordu korpusunun qərargahı və Hayber-Paxtunxva əyalətinin Mohmənd rayonu da olub.
