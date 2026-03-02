Афганистан заявил об ударах по военным базам в Пакистане

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    02 марта, 2026
    • 10:30
    ВВС Афганистана вновь нанесли удары по военным базам на территории Пакистана.

    Как передает Report, об этом сообщает RTA со ссылкой на Минобороны Афганистана.

    Целями стали в том числе база "Нурхан" в Равалпинди и штаб 12-го армейского корпуса в провинции Белуджистан и району Мохманд в провинции Хайбер-Пахтунхва.

    Лента новостей