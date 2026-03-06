İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Aydın Əlizadə Bakıdakı Dünya Kubokunda finala yüksəlib

    Fərdi
    • 06 mart, 2026
    • 15:16
    Azərbaycanın daha bir idman gimnastı Bakıda keçirilən Dünya Kubokunda finala vəsiqə qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, Milli Gimnastika Arenasında keçirilən turnirdə Aydın Əlizadə buna nail olub.

    O, dayaqlı tullanmada 13,733 xalla 7-ci yeri tutub.

    Ötən gün Nikita Simonov halqalar üzrə hərəkətlərdə, Dəniz Əlizadə dayaqlı tullanmada finala yüksəliblər.

    Qeyd edək ki, 35 ölkə təmsilçilərinin mübarizə apardığı Dünya Kuboku martın 8-də başa çatacaq.

