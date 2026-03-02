Azərbaycan – Şimali Makedoniya matçının hakim təyinatları məlum olub
Futbol
- 02 mart, 2026
- 10:55
Qadın futbolçulardan ibarət komandalar arasında dünya çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində keçiriləcək Azərbaycan – Şimali Makedoniya oyununun hakim təyinatları açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, C Liqasının 3-cü qrupu çərçivəsində martın 3-də baş tutacaq qarşılaşmanı Polşadan olan hakimlər briqadası idarə edəcək.
"Dalğa Arena"da, saat 15:00-da start götürəcək oyunda baş hakim Anna Adamska olacaq.
Ona Yuliya Bukaroviç və Angelika Novak kömək edəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını isə Mixalina Dyakov yerinə yetirəcək.
