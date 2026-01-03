Türkiyədə 4.7 maqnitudalı zəlzələ baş verib
Region
- 03 yanvar, 2026
- 22:03
Türkiyənin Elazığ vilayətinin Baskil rayonunda 4.7 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" Fövqəladə Halların İdarə olunması Agentliyinin (AFAD) internet səhifəsinə istinadən məlumat yayıb.
Bildirilib ki, yerli vaxtla 20:27 (Bakı baxtı 21:27) radələrində baş verən zəlzələnin episentri 9.85 km dərinlikdə olub. Dağıntı və tələfat barədə məlumat verilməyib.
Son xəbərlər
22:31
Ukrayna Prezidenti genişmiqyaslı kadr dəyişiklikləri barədə anons veribDigər ölkələr
22:03
Türkiyədə 4.7 maqnitudalı zəlzələ baş veribRegion
21:53
Amerika Prezidenti: Müxalifət lideri Venesuelanın rəhbəri ola bilməzDigər ölkələr
21:43
General Keyn: Venesuelada əməliyyatın hazırlanması bir neçə ay çəkibDigər ölkələr
21:23
Ərdoğan: 2025-ci ildə ixracatımız 273,4 milyard dollara çatıbRegion
21:15
ABŞ Venesuela neftinin tədarükünə embarqonu davam etdirəcəkDigər ölkələr
21:09
Tramp: Yeni hakimiyyət qurulana qədər ABŞ Venesuelada qalacaqDigər ölkələr
21:00
Tramp Maduronun ABŞ gəmisindəki fotosunu paylaşıbDigər ölkələr
20:47