    Region
    • 03 yanvar, 2026
    • 22:03
    Türkiyədə 4.7 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Türkiyənin Elazığ vilayətinin Baskil rayonunda 4.7 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" Fövqəladə Halların İdarə olunması Agentliyinin (AFAD) internet səhifəsinə istinadən məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, yerli vaxtla 20:27 (Bakı baxtı 21:27) radələrində baş verən zəlzələnin episentri 9.85 km dərinlikdə olub. Dağıntı və tələfat barədə məlumat verilməyib.

    Türkiyə Elazığ Zəlzələ

