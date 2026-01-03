Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7

    В регионе
    • 03 января, 2026
    • 22:51
    В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7

    В районе Баскил в турецкой провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 4,7.

    Как передает Report, об этом сообщил местный телеканал Haber Global со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

    Согласно информации, очаг залегал на глубине 9,85 км.

    Информация о разрушениях и жертвах не поступала.

    землетрясение Турция
    Türkiyədə 4.7 maqnitudalı zəlzələ baş verib

