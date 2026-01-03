В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7
В регионе
- 03 января, 2026
- 22:51
В районе Баскил в турецкой провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 4,7.
Как передает Report, об этом сообщил местный телеканал Haber Global со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).
Согласно информации, очаг залегал на глубине 9,85 км.
Информация о разрушениях и жертвах не поступала.
