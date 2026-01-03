В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7

В районе Баскил в турецкой провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 4,7.

Как передает Report, об этом сообщил местный телеканал Haber Global со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Согласно информации, очаг залегал на глубине 9,85 км.

Информация о разрушениях и жертвах не поступала.