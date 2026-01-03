"Qarabağ" qış fasiləsində "Neftçi" ilə yoxlama oyunu keçirəcək
Futbol
- 03 yanvar, 2026
- 22:46
"Qarabağ"ın qış təlim-məşq toplanışında keçirəcəyi yoxlama oyunlarındakı rəqibləri müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, hazırlıq prosesinin ikinci mərhələsinə Türkiyənin Antalya şəhərində start verəcək "köhlən atlar" ilk olaraq yoxlama oyununda, yanvarın 12-də Özbəkistanın "Neftçi" (Fərqanə) klubu ilə üz-üzə gələcək.
Qurban Qurbanovun rəhbərlik etdiyi kollektivin növbəti sınağı Polşanın "Zaqlebie Lubin" kollektivinə qarşı olacaq.
Qarşılaşmalar müvafiq olaraq Bakı vaxtı ilə saat 18:00 və 19:00-da başlayacaq.
Qeyd edək ki, "Qarabağ" yeni ildə ilk rəsmi oyununa yanvarın 21-də çıxacaq. Komanda UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsi çərçivəsində Almaniyanın "Ayntraxt" klubu ilə qarşılaşacaq.
Son xəbərlər
23:26
Pezeşkian Trampın İrandakı etirazçılara dəstəyini cəfəngiyyat adlandırıbDigər
23:22
Foto
Video
Astarada ağır yol qəzasında ölənlərin kimliyi məlum olub - Yenilənib-2Hadisə
23:13
İsveçrədə Kran-Montana barının sahiblərinə qarşı istintaq başlayıbDigər ölkələr
23:01
Ukrayna Prezidenti Trampın komandası ilə Parisdə görüşəcəkDigər ölkələr
22:46
"Qarabağ" qış fasiləsində "Neftçi" ilə yoxlama oyunu keçirəcəkFutbol
22:39
Zelenski təhlükəsizlik zəmanətləri ilə bağlı Ukraynanın şərtlərini açıqlayıbDigər ölkələr
22:31
Ukrayna Prezidenti genişmiqyaslı kadr dəyişiklikləri barədə anons veribDigər ölkələr
22:03
Türkiyədə 4.7 maqnitudalı zəlzələ baş veribRegion
21:53