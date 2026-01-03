İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İsveçrədə Kran-Montana barının sahiblərinə qarşı istintaq başlayıb

    Digər ölkələr
    • 03 yanvar, 2026
    • 23:13
    İsveçrədə Kran-Montana barının sahiblərinə qarşı istintaq başlayıb

    İsveçrədə "Le Constellation" barının iki sahibinə qarşı istintaq başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Keystone-SDA" agentliyi prokurorluğun bəyanatına istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, onlara ehtiyatsızlıqdan adam öldürmə, ehtiyatsızlıqdan xəsarət yetirmə və yanğın törətmə ittihamları irəli sürülüb. Prokurorluq vurğulayıb ki, hökm qüvvəyə minənə qədər təqsirsizlik prezumpsiyası qüvvədə qalır.

    Daha əvvəl KİV məlumatına görə, bar Korsikadan olan fransız cütlük Jak və Cessika Morettiyə məxsusdur. Qeyd edilib ki, faciə zamanı qadın hadisə yerində olub və əlindən yanıq xəsarəti alıb. Onun əri isə başqa bir məkanda olub və yaralanmayıb.

    Qeyd edək ki, Kran-Montana kurortundakı yanğın nəticəsində 40 nəfər həlak olub, azı 115 nəfər yaralanıb.

    Kran-Montana yanğın istintaq
