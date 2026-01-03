В Швейцарии начали расследование против хозяев бара в Кран-Монтане

Прокуратура кантона Вале в Швейцарии начала уголовное расследование в отношении двух владельцев, управляющих баром Le Constellation, при пожаре в котором погибли 40 человек.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Keystone-SDA со ссылкой на заявление прокуратуры.

Согласно информации, им предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве,.

В документе указывается, что первые результаты расследования в связи с пожаром привели к началу уголовного расследования в отношении обоих владельцев. Помимо непредумышленного убийства, им предъявлены обвинения в непредумышленном нанесении телесных повреждений и поджоге. В прокуратуре подчеркнули, что до вступления приговора в силу действует презумпция невиновности.

Ранее СМИ сообщали, что заведение принадлежит французской паре Жаку и Джессике Моретти, выходцам с Корсики. Отмечалось, что во время трагедии женщина находилась на месте и получила ожоги руки. Ее муж был в другом заведении и не пострадал.