Pezeşkian Trampın İrandakı etirazçılara dəstəyini cəfəngiyyat adlandırıb
Region
03 yanvar, 2026
- 23:26
İranda etirazçılar öldürülərsə, Trampın onları xilas edəcəyi ilə bağlı Tehrana xəbərdarlığı cəfəngiyyatdır.
"Report" İran mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu İran Prezidenti Məsud Pezeşkian bildirib.
"Həqiqət, ədalət və imamın yolu ilə gedən bir milləti heç bir qüvvə diz çökdürə bilməz" , - İran Prezidenti vurğulayıb.
Qeyd edək ki, İranda rialın dəyərdən düşməsi, iqtisadi çətinliklər fonunda etirazlar davam edir. Bu səbəbdən İran hökuməti müvafiq addımlar atır və mümkün problemlərin qarşısını almağa çalışır.
