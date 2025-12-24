BRAVO 2025: Müştəri təcrübəsində yeni dövr – Bravo ONLINE və mobil tətbiq istifadəyə verildi
Azərbaycanın aparıcı pərakəndə satış şəbəkələrindən biri olan BRAVO, müştəri yönümlü innovativ yanaşmalarını genişləndirərək 2025-ci ili uğurla başa vurur. Şirkət il ərzində rəqəmsal texnologiyalar, fiziki mağaza şəbəkəsinin inkişafı, məhsul keyfiyyətinin yüksəldilməsi və sosial məsuliyyət layihələri istiqamətində mühüm addımlar atıb.
2025-ci ildə Bravo mobil tətbiqi ekosistemi çərçivəsində təqdim olunan BRAVO ONLINE alış-veriş platforması müştərilərə mağazaya gəlmədən geniş məhsul seçimi və sərfəli qiymətlərlə alış-veriş imkanı yaradıb. Loyallıq proqramı və onlayn alış-veriş funksiyalarını bir platformada birləşdirən mobil tətbiq müştərilərə daha rahat, sürətli və fərdiləşdirilmiş alış-veriş təcrübəsi təqdim edir.
BRAVO 2025-ci ildə strateji inkişaf planına uyğun olaraq ölkə üzrə 12 yeni mağaza açaraq şəbəkəsini 145 mağazaya çatdırıb. Yeni açılan mağazalar arasında Sea Breeze Premium BRAVO mağazası, eləcə də Sumqayıt şəhərində və Bakının Səttar Bəhlulzadə, İsmayıl Hidayətzadə, Qədir Məmmədov, Afiyəddin Cəlilov kimi əsas küçələrində fəaliyyətə başlayan mağazalar yer alır. Bu addımlar BRAVO-nun müştərilərə daha yaxın olmasına və əlçatanlığın artırılmasına xidmət edir.
Müştəri rahatlığını artırmaq məqsədilə 60-dan çox mövcud BRAVO mağazası yenilənərək müasir dizayn və funksional planlama ilə istifadəyə verilib. Yenilənmiş mağazalar rahat alış-veriş mühiti və müasir interyeri ilə seçilir.
BRAVO məhsul keyfiyyətini əsas prioritetlərindən biri kimi qorumaqda davam edir. "Tarladan BRAVO-ya" konsepti çərçivəsində meyvə və tərəvəzlər birbaşa etibarlı fermerlərdən tədarük olunaraq BRAVO BAZARda yüksək keyfiyyət və maksimum təravət prinsipləri əsasında satışa çıxarılır. Məhsulların seçimi, daşınması və saxlanması mərhələlərində ciddi keyfiyyət nəzarəti tətbiq olunur ki, bu da həm istehlakçı məmnuniyyətinə, həm də yerli kənd təsərrüfatının inkişafına töhfə verir.
Ət və ət məhsulları sahəsində BRAVO tam halal kəsim standartlarına uyğun fəaliyyət göstərir. Məhsullar soyuq zəncir qorunmaqla birbaşa istehsal məntəqələrindən mağazalara çatdırılır. Süd və süd məhsulları isə sertifikatlı istehsalçılardan tədarük olunur və temperatur rejiminə ciddi nəzarət edilir.
2025-ci ildə BRAVO öz brend məhsul portfelini 200-ə yaxın yeni çeşidlə genişləndirib. FEMILEA, OLUNA, SUNBAI, BRAVO FIRIN, MASADO, ULUSU, COOLSY, CLEVEREST və PAPI SOFT kimi məhsullar keyfiyyət və əlçatan qiymət prinsipləri ilə müştərilərin rəğbətini qazanıb.
İl ərzində keçirilən kampaniyalar və lotereyalar yüzlərlə ailənin sevincinə səbəb olub. 2025-ci ildə iki dəfə təşkil olunan SUPER 5 və digər lotereyalar sayəsində 1 mənzil, 6 avtomobil və yüzlərlə müxtəlif hədiyyə BRAVO müştərilərinə təqdim edilib.
BRAVO sosial məsuliyyət layihələrini də davamlı şəkildə həyata keçirir. "Vətən Əmanətlərinin keşiyindədir!" layihəsi çərçivəsində şəhid ailələrinin övladlarına bayram günlərində sovqatlar aparılır.
Həmçinin ASAN könüllülərlə birgə "Bir qəlbi də sən isit" və "Bilik karvanı" layihələri çərçivəsində aztəminatlı ailələrin uşaqlarına müxtəlif hədiyyələr, ehtiyac məhsulları və təhsil yönümlü dəstək göstərilir. Bu təşəbbüslər cəmiyyətdə sosial həmrəyliyin gücləndirilməsinə xidmət edir.
Ətraf mühitin qorunması BRAVO-nun prioritet istiqamətlərindən biri olaraq qalır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə birgə icra olunan "Plastikləri tingə dəyiş" layihəsi nəticəsində yüzlərlə ağac əkilib.
Hipermarketlərin qarşısında quraşdırılan xüsusi qutular vasitəsilə 500 kiloqramdan çox plastik tullantı toplanaraq təbiətə zərər vermədən emala yönləndirilib. Eyni zamanda, utilizasiyası çətin olan istifadə olunmuş batareyaların toplanmasına dəstək göstərilir.
2025-ci il BRAVO üçün yalnız inkişaf ili deyil, eyni zamanda müştərilərə, cəmiyyətə və ətraf mühitə dəyər qatılan bir il kimi yadda qalıb. Şirkət innovasiya, müştəri məmnuniyyəti, sosial və ekoloji məsuliyyət prinsiplərinə əsaslanaraq gələcək illərdə də fəaliyyətini bu istiqamətdə davam etdirməyi hədəfləyir.