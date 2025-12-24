Rusiya Zaporojyeyə hücum edib
Digər ölkələr
- 24 dekabr, 2025
- 10:10
Rusiya dekabrın 24-nə keçən gecə Ukraynanın Zaporojye şəhərinə üç idarə olunan aviabomba atıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukrayna" Milli Polisə və Zaporojye Vilayəti Hərbi Administrasiyasının rəhbəri İvan Fyodorova istinadən məlumat yayıb.
Hücum nəticəsində yaşayış evləri, nəqliyyat vasitələri və mülki infrastruktur obyektləri zədələnib. Üç nəfər yaralanıb. Rusiya qoşunları səhər saat dörd radələrində yaşayış məhəlləsini atəşə tutub, ən azı üç aviazərbə endirib. Hərbçilərin məlumatına əsasən, Zaporojye istiqamətində idarə olunan aviasiya bombalarının atılıb. Partlayışlar nəticəsində çoxmərtəbəli yaşayış binası zədələnib.
"Hücum nəticəsində qarajlar və avtomobillər yanıb. Fövqəladə xidmətlər iş başındadır", - İ.Fyodorov qeyd edib.
Son xəbərlər
11:02
Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-noyabr, 2025)Maliyyə
11:01
Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta haqlarının məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-noyabr, 2025)Maliyyə
11:00
Məcnun Məmmədovun Sabirabaddakı vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilibASK
11:00
Ombudsman: Multikulturalizm və tolerantlıq hər bir Azərbaycan vətəndaşının gündəlik həyat tərzinə çevrilibDin
10:56
Vladimir Putin Azərbaycan Prezidentini təbrik edibXarici siyasət
10:52
Azərbaycanın sığorta bazarı 12 %-ə yaxın böyüyübMaliyyə
10:51
2026-cı ildə keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatının mükafat fondu açıqlanıbFutbol
10:41
Prezidentin enerji strategiyasına həsr olunan "Nur zəfəri" filmi təqdim olunubEnergetika
10:39