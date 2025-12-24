Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Россия атаковала Запорожье авиабомбами

    • 24 декабря, 2025
    • 10:07
    Россия атаковала Запорожье авиабомбами

    Российские войска в ночь на 24 декабря нанесли авиаудар по Запорожью, применив три управляемые авиабомбы.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию и главу Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

    В результате атаки повреждены жилые дома, транспорт и объекты гражданской инфраструктуры. Три человека получили ранения.

    Российские войска обстреляли жилой квартал около четырех утра, нанеся по меньшей мере три авиаудара. В сообщении военных говорилось о применении управляемых авиационных бомб (КАБов) курсом на Запорожье. В результате взрывов поврежден многоэтажный жилой дом.

    "В результате атаки есть возгорание гаражей и автомобилей. Экстренные службы работают. Последствия устанавливаются", - заявил Федоров.

