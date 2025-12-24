Россия атаковала Запорожье авиабомбами

Российские войска в ночь на 24 декабря нанесли авиаудар по Запорожью, применив три управляемые авиабомбы.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию и главу Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

В результате атаки повреждены жилые дома, транспорт и объекты гражданской инфраструктуры. Три человека получили ранения.

Российские войска обстреляли жилой квартал около четырех утра, нанеся по меньшей мере три авиаудара. В сообщении военных говорилось о применении управляемых авиационных бомб (КАБов) курсом на Запорожье. В результате взрывов поврежден многоэтажный жилой дом.

"В результате атаки есть возгорание гаражей и автомобилей. Экстренные службы работают. Последствия устанавливаются", - заявил Федоров.