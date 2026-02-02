"Ювентус" и "Болонья" обменялись игроками
Футбол
- 02 февраля, 2026
- 22:06
Итальянские "Ювентус" и "Болонья" обменялись игроками во время трансферного окна.
Как сообщает Report, шведский правый защитник Эмиль Хольм перебрался в туринскую команду на правах аренды до конца текущего сезона.
Полузащитник Жоау Мариу сменил черно-белую футболку на красно-синюю. Он будет выступать в "Болонье" на правах аренды до июня 2026 года.
Мариу в 13 матчах за "Ювентус" отличился одной результативной передачей. В то же время Хольм, выступая за "Болонью", отметился одним забитым мячом и пятью ассистами в 19 встречах.
Таким образом, туринцы усиливают правый фланг обороны игроком национальной сборной Швеции, тогда как коллектив из Эмилии-Романьи получает полузащитника, уже знакомого с интенсивностью Серии A.
