Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    "Ювентус" и "Болонья" обменялись игроками

    Футбол
    • 02 февраля, 2026
    • 22:06
    Ювентус и Болонья обменялись игроками

    Итальянские "Ювентус" и "Болонья" обменялись игроками во время трансферного окна.

    Как сообщает Report, шведский правый защитник Эмиль Хольм перебрался в туринскую команду на правах аренды до конца текущего сезона.

    Полузащитник Жоау Мариу сменил черно-белую футболку на красно-синюю. Он будет выступать в "Болонье" на правах аренды до июня 2026 года.

    Мариу в 13 матчах за "Ювентус" отличился одной результативной передачей. В то же время Хольм, выступая за "Болонью", отметился одним забитым мячом и пятью ассистами в 19 встречах.

    Таким образом, туринцы усиливают правый фланг обороны игроком национальной сборной Швеции, тогда как коллектив из Эмилии-Романьи получает полузащитника, уже знакомого с интенсивностью Серии A.

    ФК "Болонья" "Ювентус" обмен игроками трансферное окно
    İtaliya klubları futbolçularını dəyişiblər
    Ты - Король

    Последние новости

    23:11

    Хаменеи: Беспорядки в Иране были организованы США

    В регионе
    23:08

    МИД РФ: Москва надеется, что Ереван не переориентируется под стандарты антироссийских блоков

    В регионе
    22:55

    МИД: РФ и Иран проведут заседание межправкомиссии вопреки угрозам Тегерану

    В регионе
    22:45

    Арагчи: Иран не упускает ни одной возможности для защиты прав своего народа

    В регионе
    22:40

    ООН назначила нового координатора-резидента в Иране

    Другие страны
    22:35
    Фото

    Венесуэла лишилась права голоса в Генассамблее ООН

    Другие страны
    22:16

    МИД РФ: Работа по вопросам обмена заключенными с США идет по линии спецслужб

    В регионе
    22:06

    "Ювентус" и "Болонья" обменялись игроками

    Футбол
    21:53
    Фото

    В Ханкенди состоялся гала-вечер по случаю 30-летия Азербайджанского молодежного форума

    Внутренняя политика
    Лента новостей