    Трамп заявил, что добивается принятия мер для прекращения шатдауна

    • 03 февраля, 2026
    • 01:38
    Трамп заявил, что добивается принятия мер для прекращения шатдауна

    Президент США Дональд Трамп заявил, что добивается принятия Палатой представителей Конгресса законопроекта, который бы позволил возобновить частично приостановленное сейчас финансирование американского правительства.

    Как передает Report, соответствующую публикацию американский лидер разместил на своей странице в соцсети Truth Social.

    "Я упорно работаю со спикером [нижней палаты Конгресса Майком] Джонсоном над тем, чтобы текущая сделка по финансированию, которую на прошлой неделе одобрил Сенат, была принята Палатой представителей и оказалась у меня на столе, чтобы я мог немедленно подписать ее", - написал Трамп.

    "Нам нужно обеспечить продолжение работы правительства. И я надеюсь, что все республиканцы и демократы вместе со мной поддержат этот законопроект, чтобы он без промедления оказался у меня на столе [для подписания]", - подчеркнул Трамп. Он высказался против изменения имеющегося законопроекта. "Мы будем добросовестно работать над решением поставленных вопросов, но не можем допустить еще один долгий, бессмысленный и разрушительный шатдаун, который наносит столь значительный ущерб нашей стране, от которого не выиграют ни республиканцы, ни демократы", - добавил он.

