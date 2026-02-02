Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    Всемирный банк направит Украине $40 млн на восстановление энергосистемы

    Другие страны
    • 02 февраля, 2026
    • 21:47
    Всемирный банк направит Украине $40 млн на восстановление энергосистемы

    Всемирный банк направит НЭК "Укрэнерго" 40 млн долларов США для закупки оборудования, необходимого для восстановления энергосистемы после российских атак.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил первый вице-премьер-министр энергетики Денис Шмыгаль по итогам переговоров с управляющим директором ВБ по вопросам операционной деятельности Анной Бьерде.

    "Провел беседу с Анной Бьерде. Поблагодарил Всемирный банк за постоянную поддержку Украины, в частности, нашей энергетической системы. Договорились о дальнейшей помощи: Всемирный банк планирует направить до $40 млн для "Укрэнерго" на закупку оборудования, необходимого для восстановления энергосистемы. Вместе работаем над ее укреплением", – написал Шмыгаль.

    Украина Денис Шмыгаль Всемирный банк финансирование энергосистема восстановление
    Ты - Король

    Последние новости

    23:11

    Хаменеи: Беспорядки в Иране были организованы США

    В регионе
    23:08

    МИД РФ: Москва надеется, что Ереван не переориентируется под стандарты антироссийских блоков

    В регионе
    22:55

    МИД: РФ и Иран проведут заседание межправкомиссии вопреки угрозам Тегерану

    В регионе
    22:45

    Арагчи: Иран не упускает ни одной возможности для защиты прав своего народа

    В регионе
    22:40

    ООН назначила нового координатора-резидента в Иране

    Другие страны
    22:35
    Фото

    Венесуэла лишилась права голоса в Генассамблее ООН

    Другие страны
    22:16

    МИД РФ: Работа по вопросам обмена заключенными с США идет по линии спецслужб

    В регионе
    22:06

    "Ювентус" и "Болонья" обменялись игроками

    Футбол
    21:53
    Фото

    В Ханкенди состоялся гала-вечер по случаю 30-летия Азербайджанского молодежного форума

    Внутренняя политика
    Лента новостей