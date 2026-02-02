Всемирный банк направит Украине $40 млн на восстановление энергосистемы

Всемирный банк направит НЭК "Укрэнерго" 40 млн долларов США для закупки оборудования, необходимого для восстановления энергосистемы после российских атак.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил первый вице-премьер-министр энергетики Денис Шмыгаль по итогам переговоров с управляющим директором ВБ по вопросам операционной деятельности Анной Бьерде.

"Провел беседу с Анной Бьерде. Поблагодарил Всемирный банк за постоянную поддержку Украины, в частности, нашей энергетической системы. Договорились о дальнейшей помощи: Всемирный банк планирует направить до $40 млн для "Укрэнерго" на закупку оборудования, необходимого для восстановления энергосистемы. Вместе работаем над ее укреплением", – написал Шмыгаль.