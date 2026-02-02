Трамп: Индия обязалась прекратить импорт российской нефти
Другие страны
- 02 февраля, 2026
- 21:22
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Наредра Моди в утреннем телефонном разговоре обсудили наряду с вопросами двустороннего сотрудничества и российско-украинскую войну.
Как передает Report, об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.
"Мы говорили о многих вещах, включая торговлю и прекращение российско-украинской войны. Он (Моди - ред.) согласился прекратить покупать российскую нефть и покупать гораздо больше у Соединенных Штатов и, потенциально, Венесуэлы. Это поможет ПРЕКРАТИТЬ ВОЙНУ в Украине, которая происходит прямо сейчас, когда тысячи людей умирают каждую неделю!", - отметил он.
