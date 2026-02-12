Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Эрдоган прокомментировал драку депутатов в парламенте

    В регионе
    • 12 февраля, 2026
    • 16:01
    Эрдоган прокомментировал драку депутатов в парламенте

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал произошедшую накануне драку в парламенте страны, спровоцированную депутатами от оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP).

    Как сообщает Report, глава турецкого государства назвал произошедшее проявлением высокомерия оппозиции.

    "Вы все видели, что произошло в Национальном Собрании. Мы в очередной раз стали свидетелями фашистского и высокомерного образа мышления CHP. Чтобы помешать присяге новых министров, они прибегли к всевозможному беззаконию, включая захват трибуны и насилие", - заявил Эрдоган.

    Турецкий лидер подчеркнул, что подобные действия не смогут повлиять на политический процесс в стране.

    "Вам не удастся добиться своей цели и остановить этот процесс. У вас нет ни возможностей, ни силы, чтобы его остановить", - заявил он.

    Напомним, что 11 февраля в парламенте Турции депутаты от CHP попытались сорвать церемонию приведения к присяге министра юстиции Акына Гюрлека и министра внутренних дел Мустафы Чифтчи. Инцидент привел к рукопашной драке с депутатами от правящей партии.

    Ərdoğan deputatların parlamentdəki davasına münasibət bildirib
