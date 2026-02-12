Эрдоган прокомментировал драку депутатов в парламенте

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал произошедшую накануне драку в парламенте страны, спровоцированную депутатами от оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP).

Как сообщает Report, глава турецкого государства назвал произошедшее проявлением высокомерия оппозиции.

"Вы все видели, что произошло в Национальном Собрании. Мы в очередной раз стали свидетелями фашистского и высокомерного образа мышления CHP. Чтобы помешать присяге новых министров, они прибегли к всевозможному беззаконию, включая захват трибуны и насилие", - заявил Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что подобные действия не смогут повлиять на политический процесс в стране.

"Вам не удастся добиться своей цели и остановить этот процесс. У вас нет ни возможностей, ни силы, чтобы его остановить", - заявил он.

Напомним, что 11 февраля в парламенте Турции депутаты от CHP попытались сорвать церемонию приведения к присяге министра юстиции Акына Гюрлека и министра внутренних дел Мустафы Чифтчи. Инцидент привел к рукопашной драке с депутатами от правящей партии.