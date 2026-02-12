У берегов Южной Америки столкнулись два корабля, есть пострадавшие
Другие страны
- 12 февраля, 2026
- 16:03
Два военных корабля американских ВМС столкнулись у берегов Южной Америки, в результате пострадали два человека.
Как передает Report, об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителя военных кругов США.
"Эсминец класса Arleigh Burke USS Truxtun и быстроходный корабль боевого обеспечения класса Supply USNS Supply столкнулись во время дозаправки в море. Два человека получили легкие травмы. Оба судна сообщили, что могут продолжать плавание в безопасности", - отметил он.
Последние новости
16:23
В ЦБА обсудили совершенствование законодательства о рынках капиталаФинансы
16:11
В Сахалине таможенники обнаружили лапы гималайского медведя на судне из Южной КореиВ регионе
16:11
Бельгия откроет консульский отдел при посольстве в АрменииВ регионе
16:08
Ильхам Алиев наградил сотрудников Госслужбы по мобилизацииВнутренняя политика
16:04
Президент присвоил высшие звания и медали сотрудникам ГНСВнутренняя политика
16:03
У берегов Южной Америки столкнулись два корабля, есть пострадавшиеДругие страны
16:01
Эрдоган прокомментировал драку депутатов в парламентеВ регионе
15:54
Видео
В Баку задержана подозреваемая в краже из ювелирных магазиновПроисшествия
15:41