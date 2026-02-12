Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    У берегов Южной Америки столкнулись два корабля, есть пострадавшие

    Другие страны
    • 12 февраля, 2026
    • 16:03
    У берегов Южной Америки столкнулись два корабля, есть пострадавшие

    Два военных корабля американских ВМС столкнулись у берегов Южной Америки, в результате пострадали два человека.

    Как передает Report, об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителя военных кругов США.

    "Эсминец класса Arleigh Burke USS Truxtun и быстроходный корабль боевого обеспечения класса Supply USNS Supply столкнулись во время дозаправки в море. Два человека получили легкие травмы. Оба судна сообщили, что могут продолжать плавание в безопасности", - отметил он.

    Южная Америка военные корабли столкновение судов ВМС США
    Ты - Король

    Последние новости

    16:23

    В ЦБА обсудили совершенствование законодательства о рынках капитала

    Финансы
    16:11

    В Сахалине таможенники обнаружили лапы гималайского медведя на судне из Южной Кореи

    В регионе
    16:11

    Бельгия откроет консульский отдел при посольстве в Армении

    В регионе
    16:08

    Ильхам Алиев наградил сотрудников Госслужбы по мобилизации

    Внутренняя политика
    16:04

    Президент присвоил высшие звания и медали сотрудникам ГНС

    Внутренняя политика
    16:03

    У берегов Южной Америки столкнулись два корабля, есть пострадавшие

    Другие страны
    16:01

    Эрдоган прокомментировал драку депутатов в парламенте

    В регионе
    15:54
    Видео

    В Баку задержана подозреваемая в краже из ювелирных магазинов

    Происшествия
    15:41

    Италия направит 8,8 млрд евро на разработку истребителей с Британией и Японией

    Другие страны
    Лента новостей