У берегов Южной Америки столкнулись два корабля, есть пострадавшие

Два военных корабля американских ВМС столкнулись у берегов Южной Америки, в результате пострадали два человека.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителя военных кругов США.

"Эсминец класса Arleigh Burke USS Truxtun и быстроходный корабль боевого обеспечения класса Supply USNS Supply столкнулись во время дозаправки в море. Два человека получили легкие травмы. Оба судна сообщили, что могут продолжать плавание в безопасности", - отметил он.