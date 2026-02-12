Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Италия направит 8,8 млрд евро на разработку истребителей с Британией и Японией

    • 12 февраля, 2026
    • 15:41
    Комитет по обороне Палаты депутатов Италии поддержал выделение 8,8 млрд евро на разработку реактивных истребителей в рамках проекта Global Combat Air Programme (GCAP) совместно с Великобританией и Японией.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на принятый документ.

    В нем указано, что расходы Италии на ранней фазе реализации GCAP достигнут 18,6 млрд евро, что превышает предыдущие оценки.

    Проект был запущен тремя странами в декабре 2022 года. Его целью является создание истребителя следующего поколения, который объединяет пилотируемые и беспилотные платформы, датчики и сети передачи данных, к 2035 году.

    К проекту привлечены британская компания BAE Systems, итальянская Leonardo и японская Japan Aircraft Industrial Enhancement (JAIEC), которую поддерживает Mitsubishi Heavy Industries.

