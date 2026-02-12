Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Баку задержана подозреваемая в краже из ювелирных магазинов

    Происшествия
    • 12 февраля, 2026
    • 15:54
    В Баку задержана подозреваемая в краже из ювелирных магазинов

    В Баку задержана женщина, подозреваемая в краже из ювелирных магазинов на 5 тыс манатов.

    Как сообщили Report в МВД, по подозрению в краже золота и ювелирных изделий на сумму 3 тыс. манатов из одного из ювелирных магазинов в Наримановском районе задержана ранее судимая 29-летняя Н.Дадашова.

    В ходе расследования установлено, что она также украла золотые и серебряные ювелирные изделия на общую сумму 2 тыс. манатов из других ювелирных магазинов в Сабаильском и Насиминском районах.

    Подозреваемая заходила в магазины как покупатель и совершала кражи, отвлекая продавцов, что было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

    Видео
    Bakıda zərgərlik mağazalarından oğurluq etməkdə şübhəli bilinən qadın saxlanılıb
    Лента новостей