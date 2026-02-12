İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Bakıda zərgərlik mağazalarından oğurluq etməkdə şübhəli bilinən qadın saxlanılıb

    Hadisə
    • 12 fevral, 2026
    • 15:36
    Bakıda zərgərlik mağazalarından oğurluq etməkdə şübhəli bilinən qadın saxlanılıb

    Bakının Nərimanov, Səbail və Nəsimi rayonlarında zərgərlik mağazalarından oğurluq etməkdə şübhəli bilinən qadın saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Nərimanov rayonu ərazisində yerləşən zərgərlik mağazasından 3 min manatlıq qızıl-zinət əşyalarının oğurlanması məlumatı əsasında əməliyyat keçirilib. Keçirilən tədbirlərlə sözügedən əməli törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş 29 yaşlı N.Dadaşova saxlanılıb.

    Araşdırmalar zamanı onun Səbail və Nəsimi rayonları ərazisində yerləşən digər zərgərlik mağazalarından da 2 min manatlıq qızıl-zinət və gümüş məmulatlarını oğurladığı müəyyən edilib. Şübhəli şəxsin əməli mağazalardakı təhlükəsizlik kameraları vasitəsilə də qeydə alınıb.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.

    oğurluq Cinayət işi Daxili İşlər Nazirliyi
    В Баку задержана подозреваемая в краже из ювелирных магазинов

