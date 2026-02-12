Bakıda zərgərlik mağazalarından oğurluq etməkdə şübhəli bilinən qadın saxlanılıb
- 12 fevral, 2026
- 15:36
Bakının Nərimanov, Səbail və Nəsimi rayonlarında zərgərlik mağazalarından oğurluq etməkdə şübhəli bilinən qadın saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Nərimanov rayonu ərazisində yerləşən zərgərlik mağazasından 3 min manatlıq qızıl-zinət əşyalarının oğurlanması məlumatı əsasında əməliyyat keçirilib. Keçirilən tədbirlərlə sözügedən əməli törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş 29 yaşlı N.Dadaşova saxlanılıb.
Araşdırmalar zamanı onun Səbail və Nəsimi rayonları ərazisində yerləşən digər zərgərlik mağazalarından da 2 min manatlıq qızıl-zinət və gümüş məmulatlarını oğurladığı müəyyən edilib. Şübhəli şəxsin əməli mağazalardakı təhlükəsizlik kameraları vasitəsilə də qeydə alınıb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.