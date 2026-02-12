В Сахалине таможенники обнаружили лапы гималайского медведя на судне из Южной Кореи

Сахалинские таможенники обнаружили лапы гималайского медведя на морском судне из корейского Пусана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

"Сахалинские таможенники обнаружили четыре лапы гималайского медведя на морском судне, прибывшем в порт Корсаков из Пусана (Республика Корея). Корабль пришвартовался к причалу после планового ремонта за границей", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что завернутые в пакет части животного выявили в бытовом холодильнике в машинном отделении.

"Установлено, что их перевозил один из членов экипажа. Как выяснилось, механик купил медвежьи лапы на рынке полуострова и хотел сварить из них деликатесный суп. Документы на необычный груз мужчина не предоставил", - сообщили в ФТС.

Экспертиза установила, что лапы принадлежат гималайскому медведю, находящемуся под угрозой исчезновения и попадающему под действие Конвенции СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения - ред.).

В настоящее время возбуждено два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) и по ст. 16.3 КоАП (несоблюдение запретов и ограничений). Санкцией статей предусмотрен штраф, а также конфискация предметов административного правонарушения.