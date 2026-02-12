Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Сахалине таможенники обнаружили лапы гималайского медведя на судне из Южной Кореи

    В регионе
    • 12 февраля, 2026
    • 16:11
    В Сахалине таможенники обнаружили лапы гималайского медведя на судне из Южной Кореи

    Сахалинские таможенники обнаружили лапы гималайского медведя на морском судне из корейского Пусана.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

    "Сахалинские таможенники обнаружили четыре лапы гималайского медведя на морском судне, прибывшем в порт Корсаков из Пусана (Республика Корея). Корабль пришвартовался к причалу после планового ремонта за границей", - говорится в сообщении.

    В ведомстве сообщили, что завернутые в пакет части животного выявили в бытовом холодильнике в машинном отделении.

    "Установлено, что их перевозил один из членов экипажа. Как выяснилось, механик купил медвежьи лапы на рынке полуострова и хотел сварить из них деликатесный суп. Документы на необычный груз мужчина не предоставил", - сообщили в ФТС.

    Экспертиза установила, что лапы принадлежат гималайскому медведю, находящемуся под угрозой исчезновения и попадающему под действие Конвенции СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения - ред.).

    В настоящее время возбуждено два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) и по ст. 16.3 КоАП (несоблюдение запретов и ограничений). Санкцией статей предусмотрен штраф, а также конфискация предметов административного правонарушения.

    Сахалинская область гималайский медведь контрабанда таможня Южная Корея
    Ты - Король

    Последние новости

    17:08

    В Южной Корее экс-глава МВД приговорен к 7 годам тюремного заключения

    Другие страны
    17:08

    Минобороны Азербайджана обратилось к родственникам новобранцев

    Армия
    17:03

    Министр: Северная Македония открыта к совместным проектам с Азербайджаном в рамках программ ЕС

    ИКТ
    17:02
    Фото

    Состоялась церемония раскроя круглого ковра, сотканного для Шушинской мечети

    Kультурная политика
    16:54

    Инициатива "Азеригаз" о плате за согласование газовых проектов отклонена

    Бизнес
    16:50
    Фото

    Азербайджан обсудил приоритеты сотрудничества с ExxonMobil

    Энергетика
    16:41

    Азербайджан обсудил с ОАЭ закупку новых электробусов для Баку

    Инфраструктура
    16:38

    Цены на нефть продемонстрировали разнонаправленность - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    16:25
    Фото

    Баку и Любляна обсудили роль Азербайджана и Словении в регионе и мире

    Внешняя политика
    Лента новостей