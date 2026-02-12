Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Президент присвоил высшие звания и медали сотрудникам ГНС

    Внутренняя политика
    • 12 февраля, 2026
    • 16:04
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев присвоил высшие специальные звания сотрудникам Государственной налоговой службы.

    Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.

    В частности, начальнику ГНС Орхану Назарли присвоено высшее специальное звание "Государственный советник налоговой службы 2-й степени".

    Высшее специальное звание "Государственный советник налоговой службы 3-го ранга" получили Ниджат Иманов – начальник Главного управления налоговой политики, Аббас Исмаилов – начальник Главного управления налогового аудита, Самед Велиев – начальник Главного территориального налогового управления номер 2.

    Другим распоряжением, ряд сотрудников Государственной налоговой службы награждены государственными медалями.

    Dövlət Vergi Xidmətinin əməkdaşları təltif edilib, ali xüsusi rütbələr verilib
    President awards highest ranks and medals to State Tax Service employees
