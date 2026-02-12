Президент присвоил высшие звания и медали сотрудникам ГНС
Внутренняя политика
- 12 февраля, 2026
- 16:04
Президент Азербайджана Ильхам Алиев присвоил высшие специальные звания сотрудникам Государственной налоговой службы.
Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.
В частности, начальнику ГНС Орхану Назарли присвоено высшее специальное звание "Государственный советник налоговой службы 2-й степени".
Высшее специальное звание "Государственный советник налоговой службы 3-го ранга" получили Ниджат Иманов – начальник Главного управления налоговой политики, Аббас Исмаилов – начальник Главного управления налогового аудита, Самед Велиев – начальник Главного территориального налогового управления номер 2.
Другим распоряжением, ряд сотрудников Государственной налоговой службы награждены государственными медалями.
Последние новости
16:23
В ЦБА обсудили совершенствование законодательства о рынках капиталаФинансы
16:11
В Сахалине таможенники обнаружили лапы гималайского медведя на судне из Южной КореиВ регионе
16:11
Бельгия откроет консульский отдел при посольстве в АрменииВ регионе
16:08
Ильхам Алиев наградил сотрудников Госслужбы по мобилизацииВнутренняя политика
16:04
Президент присвоил высшие звания и медали сотрудникам ГНСВнутренняя политика
16:03
У берегов Южной Америки столкнулись два корабля, есть пострадавшиеДругие страны
16:01
Эрдоган прокомментировал драку депутатов в парламентеВ регионе
15:54
Видео
В Баку задержана подозреваемая в краже из ювелирных магазиновПроисшествия
15:41