İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Dövlət Vergi Xidmətinin əməkdaşları təltif edilib, ali xüsusi rütbələr verilib

    Daxili siyasət
    • 12 fevral, 2026
    • 15:58
    Dövlət Vergi Xidmətinin əməkdaşları təltif edilib, ali xüsusi rütbələr verilib
    İlham Əliyev

    İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin əməkdaşlarına ali xüsusi rütbələr verilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Sərəncamla Dövlət Vergi Xidmətinin aşağıdakı əməkdaşlarına ali xüsusi rütbələr verilib:

    "2-ci dərəcəli dövlət vergi xidməti müşaviri" ali xüsusi rütbəsi

    Orxan Faiq oğlu Nəzərli – Dövlət Vergi Xidmətinin rəisi

    "3-cü dərəcəli dövlət vergi xidməti müşaviri" ali xüsusi rütbəsi

    Nicat Şükür oğlu İmanov – Vergi siyasəti baş idarəsinin rəisi

    Abbas Cəlil oğlu İsmayılov – Vergi auditi baş idarəsinin rəisi

    Səməd Ədil oğlu Vəliyev – 2 saylı Ərazi Vergilər Baş İdarəsinin rəisi.

    Dövlət başçısının imzaladığı digər sərəncamla Dövlət Vergi Xidmətinin aşağıdakı işçiləri təltif edilib:

    "Tərəqqi" medalı ilə

    Əliyev Nazim Kazım oğlu

    1-ci dərəcəli "Vergi orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə" medalı ilə

    Abbasov Etibar Akif oğlu

    Bədəlova Zöhrə Əliriza qızı

    Gözəlov Zülfi Məmməd oğlu

    Həziyeva Gülçöhrə Hacıqulu qızı

    Hüseynov Alı Hüseynqulu oğlu

    İsgəndərov Nəsib Əli oğlu

    Məmmədov Şahin Yusif oğlu

    Rzayev Zamin Vahid oğlu

    Səfərova Rəsmiyyə Suca qızı

    3-cü dərəcəli "Vergi orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə" medalı ilə

    Qasımlı Nuranə Nurəddin qızı

    Qənbərov Zahid Paşa oğlu.

    İqtisadiyyat Nazirliyi Dövlət Vergi Xidməti İlham Əliyev rəsmi təyinat
    Президент присвоил высшие звания и медали сотрудникам ГНС
    President awards highest ranks and medals to State Tax Service employees

    Son xəbərlər

    16:21

    Belçika Ermənistanda səfirlik yanında konsulluq şöbəsi açacaq

    Region
    16:17

    Sabirabadda bir ailənin dörd üzvü zəhərlənib, 11 yaşlı uşaq ölüb

    Hadisə
    16:11

    "Azəriqaz"ın ödənişli xidmət təşəbbüsünə razılıq verilməyib

    Biznes
    16:11
    Foto

    Azərbaycan–Sloveniya parlamentlərarası əlaqələri müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    16:01

    Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin əməkdaşları təltif ediliblər

    Daxili siyasət
    15:58

    Dövlət Vergi Xidmətinin əməkdaşları təltif edilib, ali xüsusi rütbələr verilib

    Daxili siyasət
    15:53
    Foto

    Azərbaycanda fond bazarına dair qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi müzakirə edilib

    Maliyyə
    15:51

    BMT-nin əlaqələndiricisi Çili səfiri ilə Azərbaycanın dayanıqlı inkişafına dəstəyini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    15:46

    Ötən il Azərbaycanda qaz istehlakı 13 milyard kubmetri ötüb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti