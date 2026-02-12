Dövlət Vergi Xidmətinin əməkdaşları təltif edilib, ali xüsusi rütbələr verilib
- 12 fevral, 2026
- 15:58
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin əməkdaşlarına ali xüsusi rütbələr verilib.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Sərəncamla Dövlət Vergi Xidmətinin aşağıdakı əməkdaşlarına ali xüsusi rütbələr verilib:
"2-ci dərəcəli dövlət vergi xidməti müşaviri" ali xüsusi rütbəsi
Orxan Faiq oğlu Nəzərli – Dövlət Vergi Xidmətinin rəisi
"3-cü dərəcəli dövlət vergi xidməti müşaviri" ali xüsusi rütbəsi
Nicat Şükür oğlu İmanov – Vergi siyasəti baş idarəsinin rəisi
Abbas Cəlil oğlu İsmayılov – Vergi auditi baş idarəsinin rəisi
Səməd Ədil oğlu Vəliyev – 2 saylı Ərazi Vergilər Baş İdarəsinin rəisi.
Dövlət başçısının imzaladığı digər sərəncamla Dövlət Vergi Xidmətinin aşağıdakı işçiləri təltif edilib:
"Tərəqqi" medalı ilə
Əliyev Nazim Kazım oğlu
1-ci dərəcəli "Vergi orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə" medalı ilə
Abbasov Etibar Akif oğlu
Bədəlova Zöhrə Əliriza qızı
Gözəlov Zülfi Məmməd oğlu
Həziyeva Gülçöhrə Hacıqulu qızı
Hüseynov Alı Hüseynqulu oğlu
İsgəndərov Nəsib Əli oğlu
Məmmədov Şahin Yusif oğlu
Rzayev Zamin Vahid oğlu
Səfərova Rəsmiyyə Suca qızı
3-cü dərəcəli "Vergi orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə" medalı ilə
Qasımlı Nuranə Nurəddin qızı
Qənbərov Zahid Paşa oğlu.