Tramp: Hindistan Rusiyadan neft almayacaq
Digər ölkələr
- 02 fevral, 2026
- 23:04
ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Hindistan Baş naziri Narendra Modi səhər telefon danışığında ikitərəfli əməkdaşlıq məsələləri ilə yanaşı, Rusiya-Ukrayna müharibəsini də müzakirə ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Tramp "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Biz bir çox məsələlər haqqında danışdıq, o cümlədən ticarət və Rusiya-Ukrayna müharibəsinin dayandırılması haqqında. Modi Rusiya neftini almamağa və ABŞ-dən eləcə də potensial olaraq Venesueladan daha çox neft almağa razılaşıb. Bu, elə indi də baş verən, minlərlə insanın öldüyü Ukraynadakı müharibəni dayandırmağa kömək edəcək!", - o qeyd edib.
