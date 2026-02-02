İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Tramp: Hindistan Rusiyadan neft almayacaq

    Tramp: Hindistan Rusiyadan neft almayacaq

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Hindistan Baş naziri Narendra Modi səhər telefon danışığında ikitərəfli əməkdaşlıq məsələləri ilə yanaşı, Rusiya-Ukrayna müharibəsini də müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Tramp "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Biz bir çox məsələlər haqqında danışdıq, o cümlədən ticarət və Rusiya-Ukrayna müharibəsinin dayandırılması haqqında. Modi Rusiya neftini almamağa və ABŞ-dən eləcə də potensial olaraq Venesueladan daha çox neft almağa razılaşıb. Bu, elə indi də baş verən, minlərlə insanın öldüyü Ukraynadakı müharibəni dayandırmağa kömək edəcək!", - o qeyd edib.

    Трамп: Индия обязалась прекратить импорт российской нефти

