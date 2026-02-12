Ильхам Алиев наградил сотрудников Госслужбы по мобилизации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих и гражданских сотрудников Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

Как сообщает Report, согласно документу, награды вручены за отличие при исполнении служебных обязанностей и выполнении поставленных задач.