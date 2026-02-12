Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin əməkdaşları təltif ediliblər
- 12 fevral, 2026
- 16:01
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin hərbi qulluqçularının və mülki işçilərinin təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.
"Report"un məlumatına görə, sənəddə deyilir:
Xidməti vəzifələrini və qarşısında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları və mülki işçiləri təltif edilsinlər:
"Vətən uğrunda" medalı ilə
Qarayev Natiq Sahib oğlu – general-mayor
Cəfərov Elməddin Qulu oğlu – polkovnik
Quliyev İslam Ramiz oğlu – polkovnik
"Hərbi xidmətlərə görə" medalı ilə
Hidayev Əziz Şahmurad oğlu – polkovnik
Abbasov Hikmət Zahid oğlu – mayor
Əliyeva Samirə Təşkilat qızı – mayor
"Tərəqqi" medalı ilə
Sədrətdinov Pərviz Həsən oğlu.