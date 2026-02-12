İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin əməkdaşları təltif ediliblər

    Daxili siyasət
    • 12 fevral, 2026
    • 16:01
    Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin əməkdaşları təltif ediliblər

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin hərbi qulluqçularının və mülki işçilərinin təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

    "Report"un məlumatına görə, sənəddə deyilir:

    Xidməti vəzifələrini və qarşısında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları və mülki işçiləri təltif edilsinlər:

    "Vətən uğrunda" medalı ilə

    Qarayev Natiq Sahib oğlu general-mayor

    Cəfərov Elməddin Qulu oğlu – polkovnik

    Quliyev İslam Ramiz oğlu – polkovnik

    "Hərbi xidmətlərə görə" medalı ilə

    Hidayev Əziz Şahmurad oğlu polkovnik

    Abbasov Hikmət Zahid oğlu – mayor

    Əliyeva Samirə Təşkilat qızı – mayor

    "Tərəqqi" medalı ilə

    Sədrətdinov Pərviz Həsən oğlu.

    İlham Əliyev Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti sərəncam
    Ильхам Алиев наградил сотрудников Госслужбы по мобилизации

    Son xəbərlər

    16:21

    Belçika Ermənistanda səfirlik yanında konsulluq şöbəsi açacaq

    Region
    16:17

    Sabirabadda bir ailənin dörd üzvü zəhərlənib, 11 yaşlı uşaq ölüb

    Hadisə
    16:11

    "Azəriqaz"ın ödənişli xidmət təşəbbüsünə razılıq verilməyib

    Biznes
    16:11
    Foto

    Azərbaycan–Sloveniya parlamentlərarası əlaqələri müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    16:01

    Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin əməkdaşları təltif ediliblər

    Daxili siyasət
    15:58

    Dövlət Vergi Xidmətinin əməkdaşları təltif edilib, ali xüsusi rütbələr verilib

    Daxili siyasət
    15:53
    Foto

    Azərbaycanda fond bazarına dair qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi müzakirə edilib

    Maliyyə
    15:51

    BMT-nin əlaqələndiricisi Çili səfiri ilə Azərbaycanın dayanıqlı inkişafına dəstəyini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    15:46

    Ötən il Azərbaycanda qaz istehlakı 13 milyard kubmetri ötüb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti