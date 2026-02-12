Бельгия откроет консульский отдел при посольстве в Армении

Бельгия в ближайшее время откроет консульский отдел при посольстве в Армении.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Согласно информации, инициатива основана на резолюции палаты представителей Бельгии, предложившей усилить присутствие страны в Армении.