    Бельгия откроет консульский отдел при посольстве в Армении

    В регионе
    • 12 февраля, 2026
    • 16:11
    Бельгия откроет консульский отдел при посольстве в Армении

    Бельгия в ближайшее время откроет консульский отдел при посольстве в Армении.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Согласно информации, инициатива основана на резолюции палаты представителей Бельгии, предложившей усилить присутствие страны в Армении.

    Бельгия Армения Ереван консульский отдел
    Belçika Ermənistanda səfirlik yanında konsulluq şöbəsi açacaq
    Лента новостей