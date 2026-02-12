Belçika Ermənistanda səfirlik yanında konsulluq şöbəsi açacaq
Region
- 12 fevral, 2026
- 16:21
Belçika yaxın zamanda Ermənistanda səfirlik yanında konsulluq şöbəsi açacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri məlumat yayıb.
Məlumata əsasən, təşəbbüs ölkənin Ermənistanda iştirakını gücləndirməyi təklif edən Belçika Nümayəndələr Palatasının qətnaməsinə əsaslanır.
