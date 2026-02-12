İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Belçika Ermənistanda səfirlik yanında konsulluq şöbəsi açacaq

    Region
    • 12 fevral, 2026
    • 16:21
    Belçika Ermənistanda səfirlik yanında konsulluq şöbəsi açacaq

    Belçika yaxın zamanda Ermənistanda səfirlik yanında konsulluq şöbəsi açacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri məlumat yayıb.

    Məlumata əsasən, təşəbbüs ölkənin Ermənistanda iştirakını gücləndirməyi təklif edən Belçika Nümayəndələr Palatasının qətnaməsinə əsaslanır.

    Belçika Ermənistan səfirlik
    Бельгия откроет консульский отдел при посольстве в Армении

    Son xəbərlər

    17:34

    Azərbaycan və Qazaxıstan ikitərəfli münasibətlərin inkişaf perspektivlərini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    17:33

    Salyanda bir ailənin dörd üzvü zəhərlənib, 11 yaşlı uşaq ölüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    17:32

    "Bir Elin Manifesti" müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb

    Daxili siyasət
    17:31

    Bakının Leyla Məmmədbəyova küçəsində maşınla hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq

    İnfrastruktur
    17:21

    Azərbaycan I Liqasında ötən ilin dekabrında vurulmuş ən yaxşı qolun müəllifi mükafatlandırılıb

    Futbol
    17:14

    UEFA-nın 51-ci Konqresinin keçiriləcəyi ölkə açıqlanıb

    Futbol
    17:11

    "Sumqayıt" yeni futbolçusu ilə müqavilənin detallarını açıqlayıb

    Futbol
    17:10

    SOCAR ötən il ixrac etdiyi neftin həcmini açıqlayıb

    Energetika
    17:05

    Ceyms Milner Premyer Liqa rekordunu yeniləyib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti