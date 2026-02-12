Координатор ООН и посол Чили обсудили поддержку устойчивого развития Азербайджана

Временный координатор-резидент ООН в Азербайджане Игорь Гарафулич и посол Чили в Баку Хуан Карлос Салазар Альварес на встрече в Баку подтвердили поддержку устойчивого развития Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщил Игорь Гарафулич в соцсети Х.

"Как соотечественнику мне было приятно обсудить с ним (послом Чили -ред.) приверженность Чили поддержке устойчивого развития Азербайджана. Пожалуйста, рассчитывайте на представительство ООН в Азербайджане", - написал он.