    Внешняя политика
    • 12 февраля, 2026
    • 15:41
    Координатор ООН и посол Чили обсудили поддержку устойчивого развития Азербайджана

    Временный координатор-резидент ООН в Азербайджане Игорь Гарафулич и посол Чили в Баку Хуан Карлос Салазар Альварес на встрече в Баку подтвердили поддержку устойчивого развития Азербайджана.

    Как передает Report, об этом сообщил Игорь Гарафулич в соцсети Х.

    "Как соотечественнику мне было приятно обсудить с ним (послом Чили -ред.) приверженность Чили поддержке устойчивого развития Азербайджана. Пожалуйста, рассчитывайте на представительство ООН в Азербайджане", - написал он.

    Чили ООН Азербайджан устойчивое развитие Игорь Гарафулич Хуан Карлос Салазар Альварес
