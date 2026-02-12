Координатор ООН и посол Чили обсудили поддержку устойчивого развития Азербайджана
Внешняя политика
- 12 февраля, 2026
- 15:41
Временный координатор-резидент ООН в Азербайджане Игорь Гарафулич и посол Чили в Баку Хуан Карлос Салазар Альварес на встрече в Баку подтвердили поддержку устойчивого развития Азербайджана.
Как передает Report, об этом сообщил Игорь Гарафулич в соцсети Х.
"Как соотечественнику мне было приятно обсудить с ним (послом Чили -ред.) приверженность Чили поддержке устойчивого развития Азербайджана. Пожалуйста, рассчитывайте на представительство ООН в Азербайджане", - написал он.
Последние новости
15:41
Италия направит 8,8 млрд евро на разработку истребителей с Британией и ЯпониейДругие страны
15:41
Координатор ООН и посол Чили обсудили поддержку устойчивого развития АзербайджанаВнешняя политика
15:38
Поступления в бюджет по линии ГТК незначительно сократилисьФинансы
15:28
Госбюджет Азербайджана в январе исполнен с профицитом в 2,7 млрд манатовФинансы
15:27
BP и партнеры увеличили в 2025 году финансирование соцпроектов в Азербайджане на 6%Энергетика
15:24
Азербайджан и Иран обсудили энергопроекты и предстоящее заседание совместной комиссииЭнергетика
15:23
Племянника Гарегина II из СИЗО перевели под домашний арестВ регионе
15:20
Казначейские органы Азербайджана за месяц исполнили более 37 тыс. платежных порученийФинансы
15:15