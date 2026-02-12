BMT-nin əlaqələndiricisi Çili səfiri ilə Azərbaycanın dayanıqlı inkişafına dəstəyini müzakirə edib
Xarici siyasət
- 12 fevral, 2026
- 15:51
BMT-nin Azərbaycandakı müvəqqəti rezident-əlaqələndiricisi İqor Qarafuliç və Çilinin Bakıdakı səfiri Xuan Karlos Salazar Alvares Bakıda keçirilən görüşdə Azərbaycanın dayanıqlı inkişafına dəstəyi təsdiqləyiblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İqor Qarafuliç "X" sosial şəbəkəsində bildirib.
"Çili səfiri ilə bu ölkənin Azərbaycanın dayanıqlı inkişafını dəstəkləməyə sadiqliyini müzakirə etmək mənə xoş oldu. BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyinə arxalana bilərsiniz", - o yazıb.
