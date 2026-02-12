İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Xarici siyasət
    • 12 fevral, 2026
    • 15:51
    BMT-nin əlaqələndiricisi Çili səfiri ilə Azərbaycanın dayanıqlı inkişafına dəstəyini müzakirə edib

    BMT-nin Azərbaycandakı müvəqqəti rezident-əlaqələndiricisi İqor Qarafuliç və Çilinin Bakıdakı səfiri Xuan Karlos Salazar Alvares Bakıda keçirilən görüşdə Azərbaycanın dayanıqlı inkişafına dəstəyi təsdiqləyiblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İqor Qarafuliç "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    "Çili səfiri ilə bu ölkənin Azərbaycanın dayanıqlı inkişafını dəstəkləməyə sadiqliyini müzakirə etmək mənə xoş oldu. BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyinə arxalana bilərsiniz", - o yazıb.

    Координатор ООН и посол Чили обсудили поддержку устойчивого развития Азербайджана

