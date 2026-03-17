İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Media nümayəndələrinə əməyin mühafizəsinə dair təlim keçirilib

    Media
    • 17 mart, 2026
    • 17:46
    Media nümayəndələrinə əməyin mühafizəsinə dair təlim keçirilib

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Əmək Bazarı və Sosial Müdafiə Məsələləri üzrə Milli Observatoriyanın Təlim və İnkişaf Mərkəzində media nümayəndələri üçün "Sosial Jurnalistika" təlimi təşkil olunub.

    "Report" xəbər verir ki, təlim əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik mövzularını əhatə edib.

    Təlimdə ölkənin müxtəlif informasiya resurslarını təmsil edən 25 media qurumundan jurnalistlər iştirak edib.

    Təlim zamanı iştirakçılara əməyin mühafizəsi sahəsində mövcud qanunvericilik tələbləri, texniki təhlükəsizlik normaları, iş yerlərində risklərin qiymətləndirilməsi, eləcə də bu sahədə aktual islahatlar barədə ətraflı məlumat verilib. Media nümayəndələrinə mövzunun mahiyyəti, müvafiq prosedurların tətbiqi, müəssisələrdə əməyin təhlükəsizliyinin təmin olunması mexanizmləri izah olunub.

    Seminar çərçivəsində jurnalistləri maraqlandıran suallar cavablandırılıb, əməyin mühafizəsi mövzularının mediada düzgün işıqlandırılması, faktların dəqiq təqdim olunması və maarifləndirici yanaşmanın gücləndirilməsi üzrə fikir mübadiləsi aparılıb.

    Tədbirin sonunda təlimdə iştirak edən media nümayəndələrinə sertifikatlar təqdim olunub.

    Qeyd edək ki, "Sosial Jurnalistika" təlimlərinin keçirilməsinin əsas məqsədi media nümayəndələrinin sosial müdafiə, məşğulluq və digər sosial sahələr üzrə məlumatlılığının artırılması, jurnalistlərin mövzuya peşəkar yanaşma bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi və media ilə səmərəli əməkdaşlığın genişləndirilməsidir.

    Media nümayəndələrinə əməyin mühafizəsinə dair təlim keçirilib
    Əmək Bazarı və Sosial Müdafiə Məsələləri üzrə Milli Observatoriya Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏMSN) Media subyektləri

    Son xəbərlər

    18:28

    Kaxa Abuladze: Azərbaycanlıları və bu bayramı qeyd edən bütün xalqları təbrik edirəm

    Xarici siyasət
    18:20

    "Milan" Rafael Leaunu satmağa hazırdır

    Futbol
    18:03

    Pinyo: Aİ Ukrayna üçün kreditin tezliklə blokdan çıxarılacağını gözləyir

    Digər ölkələr
    18:02
    Foto

    UEFA-nın "HatTrick" proqramı çərçivəsində Lənkəranda futzal turniri keçirilib

    Futbol
    17:56

    Azərbaycanın neft ixrac etdiyi TOP 10 ölkə

    Energetika
    17:53

    Ermənistanda məhkəmə yepiskop Mkrtıç Proşyanın ev dustaqlığını ləğv edib

    Region
    17:52

    Naxçıvan AYDA-nın sabiq sədri 5,5 milyon manat mənimsəmədə təqsirləndirilir

    Hadisə
    17:46
    Foto

    Media nümayəndələrinə əməyin mühafizəsinə dair təlim keçirilib

    Media
    17:43

    Donald Tusk: Hərbçilərimizi İrana göndərmək niyyətimiz yoxdur

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti