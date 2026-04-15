Azərbaycanda yaxın 4 ildə orta illik inflyasiyanın 5 %-dən aşağı olacağı gözlənilir
Maliyyə
- 15 aprel, 2026
- 16:32
Azərbaycanda baza ssenaridə cari il üzrə 5,5 % proqnozlaşdırılan orta illik inflyasiyanın tədricən azalaraq 2030-cu ildə 4,6 % olacağı gözlənilir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Maliyyə Nazirliyinin açıqladığı "2027-2030-cu illər üzrə Ortamüddətli Büdcə Çərçivəsi"ndə bildirilir.
Bu proqnozu İqtisadiyyat Nazirliyi beynəlxalq təşkilatların ərzaq və əmtəə qiymətləri ilə bağlı proqnozlarını, manatın məzənnəsinin sabitliyini, tənzimlənən qiymətlərin artırılmaması fərziyyəsini, eləcə də antiinflyasiya tədbirlərini nəzərə alaraq hazırlayıb.
İllik inflyasiyanın 2027-ci ildə 4,9 %-ə, 2028-2029-cu illərdə 4,7 %-ə enəcəyi proqnozlaşdırılır.
