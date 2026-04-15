Минэкономики Азербайджана прогнозирует замедление инфляции до 4,6% в 2030 году
Финансы
- 15 апреля, 2026
- 17:01
Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2026 году согласно обновленному базовому сценарию Министерства экономики прогнозируется на уровне 5,5%, в 2030 году она замедлится до 4,6%.
Как сообщает Report, об этом говорится в "Среднесрочных бюджетных рамках на 2027-2030гг", опубликованных Министерством финансов.
Согласно обновленным прогнозам, среднегодовая инфляция в стране в 2027 году замедлится до 4,9%, а в 2028-2029гг составит 4,7%.
Отметим, что по итогам 2025 года среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 5,6%.
