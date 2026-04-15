    • 15 апреля, 2026
    • 17:01
    Минэкономики Азербайджана прогнозирует замедление инфляции до 4,6% в 2030 году

    Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2026 году согласно обновленному базовому сценарию Министерства экономики прогнозируется на уровне 5,5%, в 2030 году она замедлится до 4,6%.

    Как сообщает Report, об этом говорится в "Среднесрочных бюджетных рамках на 2027-2030гг", опубликованных Министерством финансов.

    Согласно обновленным прогнозам, среднегодовая инфляция в стране в 2027 году замедлится до 4,9%, а в 2028-2029гг составит 4,7%.

    Отметим, что по итогам 2025 года среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 5,6%.

    Минфин Азербайджана Среднегодовая инфляция Минэкономики Азербайджана
    Azərbaycanda yaxın 4 ildə orta illik inflyasiyanın 5 %-dən aşağı olacağı gözlənilir
    Average annual inflation in Azerbaijan to drop below 5% by 2030

    04:52

    В США цены на бензин останутся высокими еще как минимум два месяца

    Энергетика
    04:44

    Нетаньяху: Цели Израиля и США в отношении Ирана совпадают

    Другие страны
    04:41

    Бочоришвили: Грузия стремится развивать тесное сотрудничество со странами Центральной Азии

    В регионе
    04:34
    Фото

    В Баку презентован второй сезон многосерийного фильма "Я, Лала и Шерлок Холмс 2"

    Kультурная политика
    04:32

    Вопрос о санкциях против порта Кулеви снят с повестки дня

    Энергетика
    04:14

    FT: Режим прекращения огня в Ливане может вступить в силу уже на этой неделе

    Другие страны
    03:38

    На одном из двух действующих НПЗ Австралии произошел пожар

    Другие страны
    03:12

    Стармер призвал соцсети усилить ответственность за безопасность детей в интернете

    Другие страны
    02:54

    CENTCOM: США перенаправили 10 судов, пытавшихся обойти морскую блокаду Ирана

    Другие страны
    Лента новостей