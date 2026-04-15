    Azərbaycanda təsiri məhdud olan güzəşt və azadolmaların ləğvi planlaşdırılır

    Azərbaycanda effektivliyi kifayət qədər əsaslandırılmayan, iqtisadi fəallığa və investisiya mühitinə təsiri məhdud olan güzəşt və azadolmaların ləğvi planlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Maliyyə Nazirliyinin açıqladığı "2027-2030-cu illər üzrə Ortamüddətli Büdcə Çərçivəsi"ndə bildirilir.

    Sənədə əsasən, vergi siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri müddəti başa çatan vergi güzəşt və azadolmalarının fiskal və iqtisadi səmərəliliyinin yenidən qiymətləndirilməsi, onların tətbiqinin məqsədəuyğunluğunun müəyyən olunmasıdır. Bu çərçivədə effektivliyi kifayət qədər əsaslandırılmayan, iqtisadi fəallığa və investisiya mühitinə təsiri məhdud olan güzəşt və azadolmaların ləğvi və ya əhatə dairəsinin məhdudlaşdırılması, eyni zamanda prioritet sahələr üzrə zəruri hesab edilən güzəştlərin daha məqsədli və nəticəyönümlü əsaslarla tətbiqinin davam etdirilməsi nəzərdə tutulur.

    16:56

    Koşta: Hörmüz boğazı ətrafındakı vəziyyət dünya iqtisadiyyatına təhdid yaradır

    Digər ölkələr
    16:55

    Yeni təyinat TƏBİB-də vətəndaş məmnunluğunun artırılmasına yönəlib - RƏY

    Sağlamlıq
    16:55

    Azərbaycan yaxın 5 ildə icmal büdcənin qeyri-neft baza kəsirinin qeyri-neft ÜDM-nə nisbətini 11 %-ə endirəcək

    Maliyyə
    16:50

    Səhiyyə idarəetməsində yeni mərhələ: tibbi xidmətlərin əlçatanlığı üçün institusional islahatlar - ŞƏRH

    Sağlamlıq
    16:48

    Azərbaycanın növbəti 4 il üçün büdcə siyasətinin hədəfləri açıqlanıb

    Maliyyə
    16:43
    Foto
    Video

    Yasamalda evdə baş verən yanğın zamanı xəsarət alan olmayıb - YENİLƏNİB- 3

    Hadisə
    16:40

    Azərbaycanın yaxın 2 ildə dövlət borcunun 29 milyard manatı ötəcəyi gözlənilir

    Maliyyə
    16:38

    Azərbaycanda təsiri məhdud olan güzəşt və azadolmaların ləğvi planlaşdırılır

    Maliyyə
    16:34

    Azərbaycan əhalisinin yaxın 4 ildə gəlirləri və xərcləri üzrə proqnozlar açıqlanıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti