Azərbaycanın yaxın 2 ildə dövlət borcunun 29 milyard manatı ötəcəyi gözlənilir
- 15 aprel, 2026
- 16:40
2026-ci ilin sonuna Azərbaycanın dövlət borcunun (xarici və daxili) ümumi məbləğinin 27,6 milyard manata çatacağı proqnozlaşdırılır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Maliyyə Nazirliyinin açıqladığı "2027-2030-cu illər üzrə Ortamüddətli Büdcə Çərçivəsi"ndə bildirilir.
2027-ci ildə isə dövlət borcunun 29,2 milyard manat olacağı gözlənilir.
Dövlət borcuna xidmətləbağlı xərclər 2027-ci il üzrə 2 milyard 397,5 milyon manatproqnozlaşdırılır. 2027-ci il üzrə dövlət büdcəsində dövlət borclarına xidmətlə bağlı xərclərin 1 milyard 427,5 milyon manatını xarici dövlət borcu üzrə xərclər, o cümlədən, 1 milyard 63,5 milyon manatını əsas borc ödənişləri, 364 milyon manatını faiz xərcləri təşkil edir.
2027-ci ilin dövlət büdcəsində daxili dövlət borcuna xidmət üçün 137,2 milyon manat əsas, 832,8 milyon manat faiz xərcləri proqnozlaşdırılır. Dövlət borcu üzrə proqnozlaşdırılan faiz xərcləri 2027-ci il üçün 1 milyard 196,8 milyon manat, o cümlədən, xarici dövlət borcu üzrə 364 milyon manat və daxili dövlət borcu üzrə 832,8 milyon manat nəzərdə tutulub.