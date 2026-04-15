К 2028 году госдолг Азербайджана увеличится до 29,2 млрд манатов

Общий государственный долг Азербайджана (внешний и внутренний) к концу 2026 года прогнозируется на уровне 27,6 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованных Министерством финансов "Среднесрочных бюджетных рамках на 2027–2030 годы".

Согласно документу, в 2027 году государственный долг, как ожидается, увеличится до 29,2 млрд манатов.