Лондон и Вашингтон координируют меры безопасности перед визитом Карла III в США
- 26 апреля, 2026
- 13:42
Правительство Великобритании находится в тесном взаимодействии с американскими спецслужбами в преддверии визита короля Карла III в США.
Как сообщает Report, об этом заявил главный секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера Даррен Джонс в эфире Sky News.
По его словам, вопросы безопасности монарха и королевы Камиллы рассматриваются британской стороной и Букингемским дворцом с предельной серьезностью.
"Что касается визита Его Величества в США на следующей неделе, наши службы безопасности, разумеется, продолжают тесное сотрудничество с американскими коллегами", - отметил Джонс.
Заявление прозвучало после инцидента в Вашингтоне, где президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп были экстренно выведены сотрудниками Секретной службы с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома после стрельбы вблизи места проведения мероприятия.
Король Карл III и королева Камилла, как ожидается, прибудут в США в понедельник с четырехдневным визитом. Программа поездки включает частную встречу с президентом Трампом и выступление монарха в Конгрессе США.
Визит приурочен к 250-летию принятия Декларации независимости США от британского правления.