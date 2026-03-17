    Azərbaycan Premyer Liqasında növbəti 3 turun oyun proqramı müəyyənləşib

    Misli Premyer Liqasında növbəti 3 turun oyun proqramı müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Misli Premyer Liqası

    III dövrə, XXVII tur

    10 aprel

    15:30. "Karvan-Yevlax" – "Kəpəz"

    Yevlax şəhər stadionu

    11 aprel

    15:30. "Şamaxı" – "Qarabağ"

    Şamaxı şəhər stadionu

    18:00. "Sabah" – "Zirə"

    "Bank Respublika Arena"

    20:00. "Neftçi" – "Araz-Naxçıvan"

    "Palms Sports Arena"

    12 aprel

    15:30. "Qəbələ" – "İmişli"

    Qəbələ şəhər stadionu

    18:00. "Turan Tovuz" – "Sumqayıt"

    Tovuz şəhər stadionu

    XXVIII tur

    17 aprel

    17:00. "Araz-Naxçıvan" – "Turan Tovuz"

    "SOCAR Polymer Arena"

    19:30. "Zirə" – "Neftçi"

    Zirə İdman Kompleksinin stadionu

    18 aprel

    15:30. "Karvan-Yevlax" – "Şamaxı"

    Yevlax şəhər stadionu

    19:30. "Qarabağ" – "Sabah"

    Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu

    19 aprel

    15:30. "Kəpəz" – "İmişli"

    Yevlax şəhər stadionu

    18:00. "Sumqayıt" – "Qəbələ"

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

    XXIX tur

    25 aprel

    16:00. "İmişli" – "Sumqayıt"

    Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    18:30. "Qəbələ" – "Araz-Naxçıvan"

    Qəbələ şəhər stadionu

    26 aprel

    16:00. "Şamaxı" – "Kəpəz"

    Şamaxı şəhər stadionu

    19:00. "Neftçi" – "Qarabağ"

    "Palms Sports Arena"

    27 aprel

    18:00. "Turan Tovuz" – "Zirə"

    Tovuz şəhər stadionu

    20:00. "Sabah" – "Karvan-Yevlax"

    "Bank Respublika Arena"

    Qeyd edək ki, Tovuz şəhər stadionu Peşəkar Futbol Liqası tərəfindən oyundan 10 gün əvvəl təftiş olunacaq. Təftişin nəticələrinə uyğun olaraq "Turan Tovuz" klubunun Tovuz şəhər stadionuna qayıdıb-qayıtmayacağına dair qərar veriləcək.

    Son xəbərlər

    18:28

    Kaxa Abuladze: Azərbaycanlıları və bu bayramı qeyd edən bütün xalqları təbrik edirəm

    Xarici siyasət
    18:20

    "Milan" Rafael Leaunu satmağa hazırdır

    Futbol
    18:03

    Pinyo: Aİ Ukrayna üçün kreditin tezliklə blokdan çıxarılacağını gözləyir

    Digər ölkələr
    18:02
    Foto

    UEFA-nın "HatTrick" proqramı çərçivəsində Lənkəranda futzal turniri keçirilib

    Futbol
    17:56

    Azərbaycanın neft ixrac etdiyi TOP 10 ölkə

    Energetika
    17:53

    Ermənistanda məhkəmə yepiskop Mkrtıç Proşyanın ev dustaqlığını ləğv edib

    Region
    17:52

    Naxçıvan AYDA-nın sabiq sədri 5,5 milyon manat mənimsəmədə təqsirləndirilir

    Hadisə
    17:46
    Foto

    Media nümayəndələrinə əməyin mühafizəsinə dair təlim keçirilib

    Media
    17:43

    Donald Tusk: Hərbçilərimizi İrana göndərmək niyyətimiz yoxdur

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti