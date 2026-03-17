Azərbaycan Premyer Liqasında növbəti 3 turun oyun proqramı müəyyənləşib
- 17 mart, 2026
- 17:40
Misli Premyer Liqasında növbəti 3 turun oyun proqramı müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Misli Premyer Liqası
III dövrə, XXVII tur
10 aprel
15:30. "Karvan-Yevlax" – "Kəpəz"
Yevlax şəhər stadionu
11 aprel
15:30. "Şamaxı" – "Qarabağ"
Şamaxı şəhər stadionu
18:00. "Sabah" – "Zirə"
"Bank Respublika Arena"
20:00. "Neftçi" – "Araz-Naxçıvan"
"Palms Sports Arena"
12 aprel
15:30. "Qəbələ" – "İmişli"
Qəbələ şəhər stadionu
18:00. "Turan Tovuz" – "Sumqayıt"
Tovuz şəhər stadionu
XXVIII tur
17 aprel
17:00. "Araz-Naxçıvan" – "Turan Tovuz"
"SOCAR Polymer Arena"
19:30. "Zirə" – "Neftçi"
Zirə İdman Kompleksinin stadionu
18 aprel
15:30. "Karvan-Yevlax" – "Şamaxı"
Yevlax şəhər stadionu
19:30. "Qarabağ" – "Sabah"
Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu
19 aprel
15:30. "Kəpəz" – "İmişli"
Yevlax şəhər stadionu
18:00. "Sumqayıt" – "Qəbələ"
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu
XXIX tur
25 aprel
16:00. "İmişli" – "Sumqayıt"
Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu
18:30. "Qəbələ" – "Araz-Naxçıvan"
Qəbələ şəhər stadionu
26 aprel
16:00. "Şamaxı" – "Kəpəz"
Şamaxı şəhər stadionu
19:00. "Neftçi" – "Qarabağ"
"Palms Sports Arena"
27 aprel
18:00. "Turan Tovuz" – "Zirə"
Tovuz şəhər stadionu
20:00. "Sabah" – "Karvan-Yevlax"
"Bank Respublika Arena"
Qeyd edək ki, Tovuz şəhər stadionu Peşəkar Futbol Liqası tərəfindən oyundan 10 gün əvvəl təftiş olunacaq. Təftişin nəticələrinə uyğun olaraq "Turan Tovuz" klubunun Tovuz şəhər stadionuna qayıdıb-qayıtmayacağına dair qərar veriləcək.