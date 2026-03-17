    Mamıtkanov: Azərbaycan bu ilin yayında Qırğızıstanda beşulduzlu hoteli istifadəyə verəcək

    Qırğızıstanda İssık-Kul gölünün sahilində Azərbaycan tərəfinin inşa etdiyi müasir beşulduzlu hotelin 2026-cı ilin yayında istifadəyə verilməsi planlaşdırılır.

    Bu barədə Qırğızıstanın Azərbaycandakı səfiri Maksat Mamıtkanov "Report"a müsahibəsində bildirib.

    "İssık-Kul gölünün sahilində beşulduzlu hotelin tikintisi yekunlaşma mərhələsindədir. Hotelin bu ilin yayında istifadəyə verilməsi gözlənilir. Bu müasir turizm obyektinin açılışı Azərbaycandan Qırğızıstana turistik səfərlərin artmasına və qarşılıqlı səfərlərin coğrafiyasının genişlənməsinə şərait yaradacaq", - o qeyd edib.

    M.Mamıtkanov bildirib ki, bu baxımdan Bakıdan birbaşa İssık-Kula, Tamçı hava limanına mövsümi birbaşa reyslərin təşkili üzrə hazırlıq işləri aparmağa başlanıb: "Perspektivdə dağ-xizək mövsümünün başlaması ilə bu aviareysləri İssık-Kuldakı qış turizm paytaxtı olan Karakol şəhərinə yönəltmək mümkün olacaq".

    O vurğulayıb ki, Qırğızıstan və Azərbaycan arasında hava əlaqəsinin inkişafı iki ölkə üçün prioritet vəzifələrdən biridir:

    "Uçuşların tezliyi 2024-cü ildəki həftədə bir dəfədən 2025-ci ildə həftədə üç reysə qədər artıb. 2026-cı ildə ölkələrimiz arasında turist axınının artması ilə bağlı gözləntilər var ki, bunun nəticəsində Bakıdan Bişkekə, perspektivdə isə Oş şəhərinə və Mərkəzi Asiyanın incisi olan İssık-Kul gölünə uçuşların genişləndirilməsini gözləmək olar".

    Müsahibənin tam mətni ilə bu link vasitəsilə tanış ola bilərsiniz.

    Maksat Mamıtkanov Hotel
    Мамытканов: Азербайджан летом введет в строй пятизвездочный отель в Кыргызстане

