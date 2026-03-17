    Мамытканов: Азербайджан летом введет в строй пятизвездочный отель в Кыргызстане

    В Кыргызстане летом 2026 года планируется ввод в эксплуатацию современного пятизвездочного отеля на берегу озера Иссык-Куль, строительство которого ведет азербайджанская сторона.

    Об этом в интервью Report заявил посол Кыргызстана в Азербайджане Максат Мамытканов.

    "Строительство пятизвездочной гостиницы на берегу озера Иссык-Куль находится в завершающей стадии. Ввод отеля в эксплуатацию ожидается летом текущего года. Открытие этого современного туристического объекта создаст условия для увеличения туристических поездок из Азербайджана в Кыргызстан и расширения географии взаимных поездок", - сказал он.

    Мамытканов отметил, что в связи с открытием отеля уже начата подготовительная работа по организации прямых сезонных авиарейсов из Баку в аэропорт Тамчы на Иссык-Куле: "В перспективе, с наступлением зимнего горнолыжного сезона, эти рейсы могут быть перенаправлены в зимнюю столицу туризма на Иссык-Куле - город Каракол".

    Он подчеркнул, что развитие авиасообщения между Кыргызстаном и Азербайджаном является одной из приоритетных задач для двух стран.

    "Частота полетов (авиарейса из Баку в Бишкек - ред.) выросла с одного рейса в неделю в 2024 году до трех рейсов в неделю в 2025 году. В 2026 году ожидается дальнейший рост туристического потока, что позволит увеличить количество рейсов из Баку в Бишкек, а в перспективе - и в южную столицу Кыргызстана, город Ош, и на Иссык-Куль", - добавил посол.

    Азербайджано-кыргызские отношения Максат Мамытканов Отель на озере Иссык-Куль Авиарейс Баку-Бишкек
