Максат Мамытканов о приоритетах партнерства Бишкека и Баку: энергетика, логистика и авиасообщение – ИНТЕРВЬЮ

В 2025 году сотрудничество между Азербайджаном и Кыргызстаном устойчиво развивалось по всем ключевым направлениям, включая энергетику, транспорт и гуманитарную сферу. Среди приоритетов на ближайшие годы - дальнейшее укрепление политического диалога, реализация совместных инвестиционных проектов, расширение взаимодействия в энергетике и развитие транспортных коридоров.

О перспективах двустороннего сотрудничества, совместных экономических проектах, а также о планах по развитию авиасообщения в интервью Report рассказал посол Кыргызстана в Азербайджане Максат Мамытканов.

- Как Вы охарактеризуете основные итоги двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Азербайджаном в 2025 году?

- В 2025 году двустороннее сотрудничество между Кыргызстаном и Азербайджаном продолжило устойчивое развитие по всем ключевым направлениям - политическому, экономическому и гуманитарному. Поддерживалась интенсивность политического диалога, расширялись торгово-экономические связи, укреплялось взаимодействие в культурной сфере.

Особую динамику продемонстрировало экономическое направление. Итоги шестого заседания Межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству (состоялось в декабре 2025 года - ред.) подтвердили переход к практической реализации Программы сотрудничества на 2024-2029 годы. В приоритетном порядке стороны сосредоточились на развитии прямых поставок сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также углублении кооперации в сфере переработки сырья.

Одним из важных итогов прошедшего года стало начало реализации проектов в рамках Азербайджано-Кыргызского Фонда развития, уставной капитал которого, как вы знаете, был увеличен до $100 млн. Так, в 2025 году Азербайджано-Кыргызским Фондом развития были приняты решения о финансировании 6 проектов на общую сумму $17,8 млн.

Среди событий в культурно-гуманитарной сфере следует отметить успешное проведение Дней культуры Азербайджана в Кыргызстане в апреле 2025 года.

- Какие приоритетные направления сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном Вы видите на 2026 год?

- В текущем году продолжатся контакты на высшем и высоком уровнях и ожидается участие наших лидеров в различных форматах, таких как Консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Организация тюркских государств, которые становятся важными механизмами регионального взаимодействия.

При этом, основным приоритетным направлением двустороннего сотрудничества я вижу экономическую сферу в таких направлениях, как реализация инвестиционных проектов, энергетика, транспорт и логистика.

Сейчас акценты ставятся на реализацию инвестиционных и других экономических проектов с учетом возможностей и потенциала сторон. Перспективны сотрудничество в энергетике и взаимодействие в вопросах "зеленого" перехода и энергокоридоров. Делается ставка на расширение партнерства компании SOCAR с кыргызскими компаниями, работающими в этой сфере. Здесь важен обмен опытом в гидроэнергетике, диверсификации энергобаланса, доступа к новым рынкам (Европа - ред.), обмен технологическими инновациями.

В транспортно-логистической сфере актуальны усилия, нацеленные по полноценную реализацию потенциала Среднего коридора, включая цифровизацию данного транспортного коридора, с учетом строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан". Придавая особое значение интеграции в международные транспортные коридоры, развитию мультимодальных маршрутов для грузопотоков между Центральной Азией и Кавказом, одной из приоритетных задач видится реализация совместного потенциала в судостроении и паромных перевозках грузов.

При этом, перспективным направлением может стать возможность расширения сотрудничества в цифровых высокотехнологичных сферах.

- Какая работа проводится для расширения двусторонней торговли между Азербайджаном и Кыргызстаном?

- Для расширения двусторонней торговли между Азербайджаном и Кыргызстаном ведется многоплановая работа, которая сосредоточена на устранении административных барьеров, диверсификации товарной структуры и создании условий для долгосрочного сотрудничества.

Ведется планомерная работа по упрощению торговых процедур за счет внедрения цифровой системы e-Permit для электронного обмена разрешениями на грузоперевозки, а также обеспечение электронной выдачи спецразрешений на крупногабаритные грузы.

Также принимаются меры по созданию необходимых институтов для бизнеса. В этих целях в декабре 2025 года был подписан меморандум между AZPROMO и торгово-промышленной палатой Кыргызстана о создании Кыргызско-Азербайджанского делового совета, формирование которого сейчас происходит. В первоочередных планах - проведение бизнес-форума, основной целью которого должно стать развитие отраслевой кооперации, в первую очередь, в сельском хозяйстве и перерабатывающей отрасли для обеспечения взаимных прямых поставок и реализации совместных проектов в мясопереработке и растениеводстве.

- Планирует ли Кыргызстан участвовать в 13-м Всемирном городском форуме (WUF13) в Баку в мае 2026 года и, если да, то на каком уровне будет ее делегация?

- Кыргызстан придает большое значение совместной работе на крупных международных площадках, организуемых в Азербайджане. Успешно проведенный в ноябре 2024 года в Баку глобальный климатический форум СОР29 доказал высокую эффективность и результативность таких широкомасштабных мероприятий.

В мае 2026 года Баку вновь станет местом проведения не менее масштабного международного Форума городов мира под эгидой ООН. Кыргызская сторона обязательно примет участие в этом глобальном форуме. Вопрос о том, кто возглавит делегацию Кыргызстана, сейчас находится на рассмотрении.

- Как вы оцениваете деятельность Азербайджано-Кыргызского Фонда развития? Какие проекты уже профинансированы по линии Фонда и какие направления являются приоритетными в 2026 году?

- Азербайджано-Кыргызский Фонд развития оценивается как успешный и динамично развивающийся институт, который уже доказал свою эффективность на практике.

Как я уже отметил, в 2025 году Фондом приняты решения о финансировании 6 проектов на общую сумму $17,8 млн. Осуществляется финансирование таких проектов, как строительство двух малых ГЭС в Иссык-Кульской и Ошской областях, строительство социальных домов в рамках государственной жилищной программы "Мой дом 2021-2026", строительство современного медицинского кардиоцентра в городе Ош, запуск производства напольного покрытия (ковролина) на территории СЭЗ "Бишкек", строительство современной швейной фабрики в Чуйской области.

Можно ожидать, что в 2026 году Азербайджано-Кыргызский Фонд развития продолжит реализацию проектов в приоритетных секторах экономики Кыргызстана, которые были определены как ключевые с момента основания Фонда и которые уже получили развитие. К ним относятся энергетика, производство и промышленность, в частности, легкая промышленность, инфраструктура и строительство, агропромышленный комплекс, туризм и IT.

- Кыргызстан уже участвует в гуманитарных и восстановительных проектах на освобожденных территориях Азербайджана. Планирует ли Бишкек новые инициативы в этом направлении?

- Кыргызстан в качестве братской поддержки Азербайджана в восстановлении Карабахского региона осуществил строительство полной средней школы имени "Айкөл Манаса" в селе Хыдырлы Агдамского района, открытие которого состоялось в июле 2025 года с участием лидеров двух стран. И в дальнейшем кыргызская сторона готова участвовать в гуманитарных и восстановительных работах в Карабахе. Когда и в какой форме это будет происходить - вопрос пока открытый.

- Кыргызстан недавно заявил о намерении присоединиться к проекту Транскаспийского коридора зеленой энергии "Центральная Азия-Азербайджан". Когда можно ожидать практической реализации этого вопроса?

- Кыргызстан рассматривает проект Транскаспийского коридора зеленой энергии "Центральная Азия-Азербайджан" как перспективное для обмена опытом и технологиями направление сотрудничества между странами Центральной Азии и Кавказа. Сам проект в настоящее время находится в первоначальной стадии реализации, в этой связи кыргызской стороне предстоит сперва провести необходимую работу по юридическому оформлению своих намерений в виде оформления соответствующего документа, после чего Кыргызстан станет полноправным участником проекта наряду с Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном.

- Имеются ли уже конкретные договоренности или инициативы по углублению сотрудничества Кыргызстана с SОСAR, в том числе по поставкам нефтепродуктов или совместным проектам?

- В ходе прошедшего заседания Межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Кыргызстаном и Азербайджаном рассматривался вопрос углубления сотрудничества между компанией SОСAR и соответствующими структурами кыргызского топливно-энергетического рынка. Ранее главы наших стран уже дали старт их тесному взаимодействию по поставкам ГСМ из Азербайджана в Кыргызстан. В настоящее время взаимодействие в сфере энергетики выходит на новый этап их развития в перспективные совместные проекты по разведке, добыче, переработке и реализации продукции.

- Обсуждается ли расширение прямого авиасообщения между регионами Кыргызстана и Азербайджана, и какие шаги предпринимаются в этом направлении?

- Развитие авиасообщения между нашими странами является одной из приоритетных задач. Эта работа проводится планомерно и постоянно. Так, частота полетов с одного в неделю в 2024 году выросла до трех рейсов в неделю в 2025 году. В 2026 году есть ожидания повышения туристического потока между нашими странами, вследствие чего можно ожидать и расширения полетов из Баку в Бишкек, а в перспективе - и в южную столицу город Ош и на жемчужину Центральной Азии озеро Иссык-Куль.

- На побережье Иссык-Куля продолжается строительство азербайджанской стороной современного пятизвездочного отеля. На какой стадии находится реализация проекта и когда планируется его открытие?

- Строительство пятизвездочной гостиницы на берегу озера Иссык-Куль находится в завершающей стадии. Ввод отеля в эксплуатацию ожидается летом текущего года. Открытие этого современного туристического объекта создаст условия для увеличения туристических поездок из Азербайджана в Кыргызстан и расширения географии взаимных поездок. В этой связи мы начали проводить подготовительную работу по организации прямых сезонных рейсов из Баку прямо на Иссык-Куль в аэропорт Тамчы. В перспективе с наступлением зимнего горнолыжного сезона эти авиарейсы можно будет перенаправить в зимнюю столицу туризма на Иссык-Куле в город Каракол.

- В декабре 2025 года было заявлено о заинтересованности Кыргызстана в использовании азербайджанских спутниковых возможностей для связи, мониторинга окружающей среды, сельского хозяйства и предупреждения чрезвычайных ситуаций. На какой стадии сейчас находятся консультации по этому направлению? Рассматривает ли Кыргызстан долгосрочное партнерство с Азербайджаном в области спутниковых сервисов?

- В декабре 2025 года правительственная делегация Кыргызстана посетила штаб-квартиру "Азеркосмос" в целях установления прямых контактов с непосредственными исполнителями аэрокосмической программы Азербайджана. "Азеркосмос" представил расширенную презентацию своих возможностей и по результатам ознакомления были достигнуты договоренности о предоставлении возможной помощи в создании в Кыргызстане аналогичной высокотехнологичной и продвинутой инфраструктуры по использованию аэрокосмических возможностей.

Сейчас ведется работа по налаживанию взаимодействия. Кыргызская сторона заинтересована в использовании азербайджанского опыта в этой отрасли.

- Спасибо за интервью.