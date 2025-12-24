"Bank of Baku" komissiyanı ləğv etdi – Tələsin, 30 dekabra qədər!
- 24 dekabr, 2025
- 10:14
"Bank of Baku" ASC Yeni ilin gəlişinə özəl olaraq komissiyanı ləğv etdi.
24-30 dekabrda keçiriləcək kampaniya çərçivəsində "Bank of Baku" 50 000 manata qədər nağd pul kreditini müştərilərinə 0 % KOMİSSİYA ilə, yəni tam KOMİSSİYASIZ təklif edir.
Üstəlik, nağd pul krediti üzrə Bakı şəhərindəki ünvanlara ödənişsiz ünvana çatdırılma xidməti də mövcuddur. "Bank of Baku"dan krediti əldə edən şəxslərə bankın "Bolkart" kredit kartı da HƏDİYYƏ olunur. Bu kartla müştərilər bir çox üstünlüklərə sahib olacaqlar: 30 000 manata qədər limit, 60 günə qədər güzəşt müddəti, 100 % nağdlaşdırma və 24 aya qədər faizsiz taksit imkanı.
"Bank of Baku"da kreditin rəsmiləşdirmə prosesi rahat və çevik şəkildə aparılır. Yeni ilə özəl olan KOMİSSİYASIZ KREDİT kampaniyasından faydalanmaq istəyənlər krediti onlayn şəkildə birbaşa sifariş edə bilər: https://bob.az/3KD8huj
"Bank of Baku"nun digər kampaniyaları haqqında ətraflı məlumatla 145 Məlumat Mərkəzi ilə əlaqə saxlayaraq, "Bank of Baku"nun rəsmi veb səhifəsi – www.bankofbaku.com və ya rəsmi Facebook səhifəsinə – www.facebook.com/bankofbaku daxil olaraq tanış olmaq olar.
Əlavə olaraq, "Bank of Baku"nun filialları şənbə günləri də daxil olmaqla həftənin 6 günü müştərilərin xidmətindədir.
Daha ətraflı:
145 Məlumat Mərkəzi