İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Azərbaycanın avtomobil yollarındakı vəziyyət açıqlanıb

    Ekologiya
    • 04 yanvar, 2026
    • 13:26
    Azərbaycanın avtomobil yollarındakı vəziyyət açıqlanıb

    Azərbaycanın avtomobil yollarındakı vəziyyət açıqlanıb.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib.

    Şaxtalı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq yanvarın 5-i gecə bəzi dağlıq ərazilərdə yolların buz bağlayacağı gözlənilir.

    Avtomobil yolları Milli Hidrometeorologiya Xidməti buz
    В Азербайджане завтра ожидается гололед

    Son xəbərlər

    13:53

    İran parlamentində xarici kəşfiyyat xidmətlərinin milli qurumlara sızması müzakirə olunacaq

    Region
    13:32

    DYP: Yuxusuz və yorğun halda sükün arxasına əyləşməkdən çəkinin

    Hadisə
    13:26

    Azərbaycanın avtomobil yollarındakı vəziyyət açıqlanıb

    Ekologiya
    13:14

    Türkiyədə silah qaçaqmalçılığına qarşı əməliyyat keçirilib, 202 nəfər saxlanılıb

    Region
    12:54

    Rusiyanın Rostov vilayətində baş verən ağır yol qəzasında dörd nəfər ölüb

    Region
    12:36

    "Valensiya" azarkeşləri "Selta"ya məğlubiyyətdən sonra komandalarının avtobusunun pəncərəsini sındırıblar

    Futbol
    12:31

    İsveçrədə Kran-Montanadakı yanğında ölənlərlə bağlı milli matəm elan edilib

    Digər ölkələr
    12:10

    Sabah 10 dərəcə şaxta olacaq, yollar buz bağlayacaq

    Ekologiya
    12:06

    Kolumbiya Venesuela ilə bağlı BMT TŞ-nin iclasını çağırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti