Azərbaycanın avtomobil yollarındakı vəziyyət açıqlanıb
Ekologiya
- 04 yanvar, 2026
- 13:26
Azərbaycanın avtomobil yollarındakı vəziyyət açıqlanıb.
Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib.
Şaxtalı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq yanvarın 5-i gecə bəzi dağlıq ərazilərdə yolların buz bağlayacağı gözlənilir.
